Die Leipziger Inveda.net GmbH hat an der Anwendung "Versicherungszeiger" gefeilt: Ab sofort können Makler mehrere Kunden- und Firmenakten aus dem Maklerverwaltungsprogramm Inveda Makler Assistent (IMA) für einen App-Nutzer freigeben. Private Haftpflicht, Gebäudeversicherung der Firma oder Vertrag des Kindes: Was für Kunden zusammengehört, verwaltet der Makler aus guten Gründen oft in unterschiedlichen Akten. Der Softwareanbieter Inveda hat den "Versicherungszeiger" nun um eine Funktion erweitert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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