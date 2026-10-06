Hamburg (ots) -Neue Auszeichnung macht Qualität, Verantwortung und Fortschritt in der Fitness- und Gesundheitsbranche sichtbar - Erstmalige Verleihung im März 2027Das Deutsche Innovationsinstitut (diind) startet mit dem German Fitness Award eine neue Auszeichnung für die deutsche Fitness- und Gesundheitsbranche. Prämiert werden Anbieter, die mit hochwertigen Angeboten, Verantwortung gegenüber Mitgliedern und Mitarbeitenden sowie klarem Fortschrittswillen Maßstäbe setzen. Die Auszeichnung wird in fünf Kategorien vergeben und richtet sich nicht nur an Fitnessstudios und Clubketten, sondern an die gesamte Branche - von Personal Training über Prävention und Corporate Wellbeing bis zu Longevity- und Mind-Body-Angeboten. Die erste Verleihung findet im März 2027 statt.Qualität sichtbar machen: German Fitness Award für die gesamte BrancheFitness und Gesundheit sind in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Bestandteil des Alltags vieler Menschen geworden. Zugleich ist der Markt vielfältiger und unübersichtlicher geworden: Neben klassischen Studios prägen Personal Trainer:innen, Präventionsanbieter, Corporate-Fitness-Programme und Longevity-Konzepte das Angebot. Mit dem German Fitness Award schafft das diind einen unabhängigen Orientierungsrahmen, der Qualität über alle Segmente der Branche hinweg nach einheitlichen Kriterien sichtbar macht - für Mitglieder, Patient:innen, Fachkräfte und Partner ebenso wie für die Anbieter selbst."Die Fitness- und Gesundheitsbranche leistet jeden Tag einen enormen Beitrag zur Gesundheit der Menschen in Deutschland - doch diese Leistung wird für Kund:innen und Fachkräfte bislang zu selten auf einen Blick erkennbar", sagt Ines Woermann, Geschäftsführerin des Deutschen Innovationsinstituts. "Mit dem German Fitness Award geben wir der gesamten Branche eine gemeinsame Bühne - vom Studio bis zum Longevity-Anbieter. Wir zeichnen Unternehmen aus, die Qualität nicht nur versprechen, sondern leben - und wir machen das für Kund:innen und Mitarbeitende auf den ersten Blick erkennbar."Fünf Kategorien für die gesamte BrancheDer German Fitness Award wird in fünf Kategorien vergeben: Fitnessstudios & Clubs, Personal Training & Coaching, Longevity & Innovation, Gesundheit & Prävention sowie Mind, Body & Balance. Jede Kategorie erhält ein eigenes Siegel, das ausgezeichnete Unternehmen in Kommunikation, Recruiting und Vertrieb einsetzen können.Unabhängiger Prüfprozess in vier SchrittenDer Weg zur Auszeichnung führt über einen kostenfreien Selbstcheck mit zwölf kurzen Fragen, der in etwa drei Minuten ausgefüllt ist. Anschließend betrachtet das Prüfteam des diind den öffentlichen Auftritt, die digitale Sichtbarkeit und weitere unabhängig zugängliche Informationen und bewertet Leistung und Auftritt strukturiert anhand definierter Qualitätskriterien. Unternehmen, die in beiden Schritten überzeugen, erhalten die Auszeichnung. Selbstcheck, Prüfung und Auszeichnung sind kostenfrei; Kriterien, Prüfung und Entscheidung liegen vollständig beim unabhängigen Prüfprozess des Instituts.Verleihung im März 2027Alle ausgezeichneten Unternehmen werden im März 2027 zur feierlichen Verleihung des German Fitness Award eingeladen. Mit Trophäe, Bühne und dem Austausch zwischen Preisträgern, Partnern und Branchenakteuren soll die Veranstaltung zum jährlichen Qualitätsmoment der Branche werden.Interessierte Unternehmen können ab sofort unter www.germanfitnessaward.de am kostenfreien Selbstcheck teilnehmen.Über das Deutsche Innovationsinstitut (diind)Das Deutsche Innovationsinstitut diind ist eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, die nachhaltige und digitale Innovationen vorantreiben möchten. Mit seiner Expertise analysiert es Unternehmen und zeichnet sie für herausragende Leistungen in unterschiedlichen Bereichen aus - unter anderem mit den Auszeichnungen Business Innovator, Arbeitgeber der Zukunft und KI Innovator. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Künstlichen Intelligenz: Das Institut fördert deren Einsatz in Unternehmen, unterstützt mit Schulungen und Workshops die Weiterbildung von Fachkräften und liefert mit seinen Trendstudien Einblicke in zukunftsweisende Entwicklungen. Mit dem German Fitness Award überträgt das diind diesen Anspruch erstmals auf eine einzelne Branche. Weitere Informationen: www.diind.deBildmaterial (Siegel, Trophäe, Porträt Ines Woermann) stellen wir auf Anfrage gern zur Verfügung. Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten.Pressekontakt:Deutsches Innovationsinstitut (diind)Karolina KowalskaTelefon: +49 (0)40 46 88 32-61E-Mail: kowalska@diind.dewww.germanfitnessaward.deOriginal-Content von: diind - Deutsches Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181509/6365828