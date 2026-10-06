Datum der Anmeldung:
02.10.2026
Aktenzeichen:
B11-91/26
Unternehmen:
Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG, Velbert; Erwerb aller Anteile an der Autohaus Rolf Horn GmbH, Euskirchen
Produktmärkte:
Einzelhandel mit Kfz-Ersatzteilen und Zubehör, Einzelhandel mit neuen und gebrauchten Pkw, Reparatur- und Instandhaltungsdienstleistungen
02.10.2026
Aktenzeichen:
B11-91/26
Unternehmen:
Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG, Velbert; Erwerb aller Anteile an der Autohaus Rolf Horn GmbH, Euskirchen
Produktmärkte:
Einzelhandel mit Kfz-Ersatzteilen und Zubehör, Einzelhandel mit neuen und gebrauchten Pkw, Reparatur- und Instandhaltungsdienstleistungen
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