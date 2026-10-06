Datum der Anmeldung:
01.10.2026
Aktenzeichen:
B5-108/26
Unternehmen:
Brookfield Corporation / Reliance Worldwide Corporation (RWC) (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von Produkten und Lösungen für Sanitärinstallation und Heizungsinstallation
01.10.2026
Aktenzeichen:
B5-108/26
Unternehmen:
Brookfield Corporation / Reliance Worldwide Corporation (RWC) (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von Produkten und Lösungen für Sanitärinstallation und Heizungsinstallation
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