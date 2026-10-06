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Dienstag, 06.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Volltreffer: 24,3 Meter mit 10,14 g/t Gold - ist dieser 18-Mio.-CAD-Explorer viel zu billig?
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WKN: A3D3EV | ISIN: CA11271J1075 | Ticker-Symbol: K7X
Tradegate
06.10.26 | 12:26
33,000 Euro
+0,52 % +0,170
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Kanada 60
1-Jahres-Chart
BROOKFIELD CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BROOKFIELD CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
32,81033,04012:45
32,81033,04012:27
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BROOKFIELD
BROOKFIELD CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BROOKFIELD CORPORATION33,000+0,52 %
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED2,780-0,71 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.