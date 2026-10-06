Datum der Anmeldung:
29.09.2026
Aktenzeichen:
B5-105/26
Unternehmen:
EMZ Partners / SBH Tiefbautechnik (Anteilserwerb und gemeinsame Kontrolle)
Produktmärkte:
Aluminiumverbausysteme, Grabenverbausysteme, Kanaldielen, Leichtprofile, Schienen, Spundkammerverbausysteme, Verbauboxen, hydraulische Hebesysteme
29.09.2026
Aktenzeichen:
B5-105/26
Unternehmen:
EMZ Partners / SBH Tiefbautechnik (Anteilserwerb und gemeinsame Kontrolle)
Produktmärkte:
Aluminiumverbausysteme, Grabenverbausysteme, Kanaldielen, Leichtprofile, Schienen, Spundkammerverbausysteme, Verbauboxen, hydraulische Hebesysteme
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