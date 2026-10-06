BÖRSE AKTUELL: Aktienindizes steigen, während Anleihen ihre Verlustserie fortsetzen (06.10.2026)

In den aktuellen Börsen News zeigen sich die weltweiten Aktienmärkte weiterhin robust. Trotz anhaltenden Drucks durch hohe Rohstoffpreise und stark gestiegene Anleiherenditen notieren globale Indizes nahe ihren Rekordmarken.

Wall Street - Asien: Tech-Sektor führt die Erholung an

Die jüngsten Kursgewinne an der Wall Street wurden erneut maßgeblich vom Technologie-Sektor getrieben:

Der Nasdaq 100 schloss auf einem neuen Allzeithoch.

schloss auf einem neuen Allzeithoch. Kräftige Zugewinne bei Nvidia und Microsoft brachten den S&P 500 bis auf weniger als 0,5 - an sein bisheriges Allzeithoch heran.

und brachten den bis auf weniger als 0,5 - an sein bisheriges Allzeithoch heran. Auch in Asien bleibt die Stimmung verhältnismäßig positiv, wenngleich mit moderateren Ausschlägen: Der MSCI Asia-Pacific legte um 0,1 - zu und liegt rund 2 - unter seinem Rekordhoch.

legte um 0,1 - zu und liegt rund 2 - unter seinem Rekordhoch. Der MSCI All Country World Index verharrt knapp 1,5 - unter seinem August-Peak.

verharrt knapp 1,5 - unter seinem August-Peak. Die europäischen und US-amerikanischen Aktien-Futures signalisieren zum Handelsauftakt Versuche einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Anleihemärkte, Rohstoffe - Währungen im Überblick

Anleihen unter Verkaufsdruck: Der Rentenmarkt bleibt die zentrale Belastung für Risikoaktiva. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg auf rund 5,32 - ein Niveau, das seit 2002 nicht mehr erreicht wurde. Auch bei den 2-jährigen US-Anleihen rückte die Rendite nah an die Marke von 4,83 - heran. Der Abverkauf erfasste zudem Staatsanleihen aus Japan, Australien und Neuseeland.

Der Rentenmarkt bleibt die zentrale Belastung für Risikoaktiva. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg auf rund 5,32 - ein Niveau, das seit 2002 nicht mehr erreicht wurde. Auch bei den 2-jährigen US-Anleihen rückte die Rendite nah an die Marke von 4,83 - heran. Der Abverkauf erfasste zudem Staatsanleihen aus Japan, Australien und Neuseeland. Rohstoffpreise: Gold gab leicht um 0,4 - auf etwa 4.120 USD pro Unze nach. Rohöl der Sorte Brent verzeichnete nach jüngsten Verlusten eine leichte Erholung und stieg um 0,6 - auf rund 100,90 USD je Barrel. Die hohen Ölpreise bleiben ein bedeutender Treibstoff für die Inflation und verstärken die Erwartung einer anhaltend restriktiven Geldpolitik der Notenbanken.

Gold gab leicht um 0,4 - auf etwa 4.120 USD pro Unze nach. Rohöl der Sorte Brent verzeichnete nach jüngsten Verlusten eine leichte Erholung und stieg um 0,6 - auf rund 100,90 USD je Barrel. Die hohen Ölpreise bleiben ein bedeutender Treibstoff für die Inflation und verstärken die Erwartung einer anhaltend restriktiven Geldpolitik der Notenbanken. Belastung für den Euro: Der Euro verharrt nahe seinem 17-Monats-Tief. Neben hohen Kreditkosten belastet vor allem die eingetrübte fiskalische Lage in Frankreich die Gemeinschaftswährung, was die Risikoprämien für europäische Vermögenswerte steigen lässt. Marine Le Pen und ihre Partei planen alternative Budget- und Defizitsenkungsvorschläge vorzulegen, die direkte Auswirkungen auf französische Staatsanleihen, den Euro sowie das europäische Marktsediment haben könnten....

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