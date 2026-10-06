DAX Prognose für Dienstag, 06.10.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.261 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich versuchet der DAX nach Norden auszubrechen, scheiterte aber. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels wieder in Richtung Süden. Die Verluste konnte der DAX im weiteren Handelsverlauf wieder ausgleichen. Übergeordnet ging es bis zum Handelsschluss in einer engen Box seitwärts weiter. Es konnte zum Wochenbeginn ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich konnte der Index moderat zulegen. Der DAX ging bei 24.336 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Vorbörslicher Erholungsschwung: Der DAX zeigt sich am Dienstagmorgen erholt und startet bei 25.362 Punkten in den Vorbörsen-Handel - das liegt 1.014 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung von Montag und 26 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss.

SMA200 - SMA50 als Schlüsselmarken: Für eine nachhaltige bullische Trendwende muss der Index die SMA200 im 1h-Chart (bei 25.339 Pkt.) sowie die SMA50 im 4h-Chart (bei 25.337 Pkt.) belastbar nach oben durchbrechen. Ein Halten der Pivot-Zone um 25.362 Punkte aktiviert das Bull-Szenario (55 - Wahrscheinlichkeit) mit Zielen bis 25.522-25.829 Punkten.

Sentiment im Bereich "Fear": Der CNN Fear - Greed Index verharrt bei 43 Punkten (Angst). Dieses negative Stimmungsbild deutet historisch auf ein überverkauftes Marktumfeld hin und erhöht das Potenzial für eine bullische Gegenbewegung (Short Squeeze).

Der DAX aktuell ist am Dienstagmorgen bei 25.362 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index 1.014 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung von gestern Morgen und 26 Punkte über dem Tagesschlussniveau des Vorabends. Nach einer volatilen Seitwärtsphase am Wochenbeginn suchen die Bullen nun nach nachhaltigen Ausbruchssignalen.

DAX aktuell: Rückblick auf den vergangenen Handelstag (05.10.2026)

Der DAX startete gestern Morgen bei 25.261 Punkten vorbörslich. Ein Ausbruchsversuch nach Norden scheiterte früh, woraufhin der Index mit Eröffnung des Xetra-Handels unter Druck geriet. Im weiteren Tagesverlauf konnten die Verluste jedoch wieder ausgeglichen werden.

Unter dem Strich bewegte sich der Index bis zum Xetra-Schluss in einer engen Seitwärtsbox, wies aber dennoch einen Xetra-Tagesgewinn aus. Nachbörslich legte der Index moderat zu und ging schließlich bei 24.336 Punkten aus dem Tageshandel.

Gewinner und Verlierer per Xetra-Schluss

Per Xetra-Schluss standen gestern 23 Gewinner-Aktien insgesamt 17 Verlierer-Aktien gegenüber:

Top-Performer: Qiagen (+2,24 - Fresenius Medical Care (+2,05 - Continental (+1,98 %)

Qiagen (+2,24 - Fresenius Medical Care (+2,05 - Continental (+1,98 %) Flop-Performer: Bayer (-2,22 - DHL (-1,43 - Infineon (-1,39 %)

DAX Daten-Tabelle: Kennzahlen im Tagesvergleich

Parameter 05.10.2026 (Ist)* 02.10.2026 (Ist)* Tageshoch (TH) 25.371 25.318 Tagestief (TT) 25.159 24.977 Xetra Schluss 25.254 25.231 Tagesschluss (22:00 Uhr) 24.336 25.274 Handelsspanne (Range) 212 Punkte 341 Punkte

*Betrachtungszeitraum: 08:00 - 22:00 Uhr (Quelle: Eigenanalyse via xStation 5)....

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