Leipzig (ots) -Das Netzwerk des "Leipziger Appells zur Freiheit und Unabhängigkeit der Medien" beteiligt sich am 9. Oktober 2026 mit einem Informations- und Dialogangebot am Lichtfest Leipzig. Gemeinsam mit Partnerorganisationen setzt der Mitteldeutsche Rundfunk ein sichtbares Zeichen für Medienfreiheit, unabhängigen Journalismus und demokratischen Dialog. Bei einem Jugenddialog im MDR können auch Schülerinnen und Schüler in interaktiven Workshops ihre Sichtweisen zu den genannten Themen sichtbar machen.MDR-Intendant Ralf Ludwig:"Freie und unabhängige Medien dienen der Allgemeinheit und sorgen jeden Tag für sorgfältig recherchierte und ausgewogene Informationsangebote, die für eine eigenständige Meinungsbildung in unserer freiheitlichen Demokratie unverzichtbar sind. In anderen Ländern können wir beobachten, wie gravierend sich öffentliche Diskurse verändern, wenn Journalistinnen und Journalisten nicht mehr frei und unabhängig arbeiten können. Auch in Deutschland geraten Medien und Medienschaffende durch Desinformation und Delegitimierung zunehmend unter Druck. Gemeinsam mit vielen Partnerinnen und Partnern versuchen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem 'Leipziger Appell' dafür zu sensibilisieren und das Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Ich freue mich, dass wir am 9. Oktober zum Leipziger Lichtfest anlässlich des Jahrestags der Friedlichen Revolution auf dem Marktplatz hierzu mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen."Das Angebot unter dem Titel: "Medienfreiheit schützen - Demokratie stärken" ist Teil des offiziellen Lichtwegs des Lichtfestes. Zu finden ist das Netzwerk des "Leipziger Appells" von 19 bis 23 Uhr an der Südseite des Leipziger Marktplatzes.Beteiligte Partnerinnen und Partner beim Lichtfest 2026: Deutsche Nationalbibliothek, European Centre für Press and Media Freedom (ECPMF), Leipziger Buchmesse, Leipziger Volkszeitung, mephisto 97.6Lichtfest zum Schutz demokratischer WerteBeim Lichtfest wird an die Friedliche Revolution in der DDR und die Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989 erinnert. An diesem Tag gingen in Leipzig rund 70.000 Menschen friedlich für Freiheit, Demokratie und Bürgerrechte auf die Straße. Das Lichtfest 2026 unter dem Motto "Unsere VerANTWORTung ..." beschäftigt sich mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und demokratischen Werten. Das Angebot des "Leipziger Appells" greift diese Themen auf und macht die Bedeutung von Medienfreiheit und unabhängiger Information für eine demokratische Gesellschaft sichtbar. Der Leipziger Marktplatz zählt zu den zentralen Veranstaltungsorten des Lichtfestes.Jugenddialog zum "Leipziger Appell": Junge Perspektiven auf Medien und DemokratieBereits am Vormittag diskutieren bei einem Jugenddialog zum "Leipziger Appell" rund 50 Schülerinnen und Schüler im MDR Leipzig mit Medienprofis über Medienfreiheit, Desinformation und die Rolle unabhängiger Medien für die Demokratie. In interaktiven Workshops entwickeln sie eigene Ideen und Perspektiven für den gesellschaftlichen Dialog und die Medienwelt von morgen. Ziel ist es, junge Menschen in die Debatte über Medienfreiheit, demokratische Meinungsbildung und den Wert eines unabhängigen Journalismus einzubeziehen und ihre Sichtweisen sichtbar zu machen. Der Jugenddialog ist Teil der Aktivitäten des Netzwerks des "Leipziger Appells zur Freiheit und Unabhängigkeit der Medien".Das ist der "Leipziger Appell"Der "Leipziger Appell zur Freiheit und Unabhängigkeit der Medien" sensibilisiert für die Bedeutung und Funktion freier und unabhängiger Medien in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Er ist eine Initiative des MDR, die im März 2026 gestartet wurde. Anlass war die Würdigung des MDR als "Ort der Demokratiegeschichte" durch die gleichnamige Stiftung am 19. März 2026. Alle Informationen rund um den "Leipziger Appell" und seine Unterstützerinnen und Unterstützer gibt es hier: mdr.de/leipziger-appell (https://www.mdr.de/unternehmen/informationen/gemeinwohl/leipziger-appell-freiheit-unabhaengigkeit-medien-demokratie-100.html)Wenn auch Sie mit Ihrer Organisation, Institution, Ihrem Verband oder Verein den Appell unterzeichnen möchten, kontaktieren Sie bitte die MDR-Kommunikation unter leipziger-appell@mdr.de.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6365833