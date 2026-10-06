München (ots) -Für seinen Jugendwettbewerb "WIR" sucht der Bayerische Rundfunk in diesem Jahr Geschichten, die Mut machen - erzählt von Jugendlichen aus Bayern. Vereins- und Schulgruppen können sich bis zum 13. November bewerben. Zusammen mit Medienprofis vom BR erstellen sie dann einen eigenen Beitrag zum Thema und lernen so Kompetenz im Umgang mit Medien.Manchmal braucht es nur einen Menschen, der nicht aufgibt. Manchmal eine Idee, die alles verändert. Oder einen kleinen Schritt, der etwas Großes in Bewegung setzt. Nach dem erfolgreichen Auftakt des BR-Jugendwettbewerbs WIR im vergangenen Jahr, werden diesmal Geschichten gesucht, die Mut machen. Wie man diese Geschichten in einem Video oder Social-Media-Clip erzählt, können Jugendgruppen von den BR-Medienprofis lernen. Sie begleiten sie in Workshops von der Idee über die Recherche bis zum fertigen Beitrag.Im Sommer 2027 werden die Gewinnerbeiträge dann in feierlichem Rahmen prämiert und unter br.de/medienkompetenzprojekte und womöglich auch im Programm des BR veröffentlicht. Kreativität wird belohnt, denn zu gewinnen gibt es exklusive und unbezahlbare Erlebnisse wie etwa eine Mega-Party mit den Bayern 3 DJs in einer außergewöhnlichen Location oder eine Reise ins ARD-Hauptstadtstudio Berlin.Mit dem BR Medienkompetenz lernenDie BR-Medienkompetenzprojekte fördern mit dem Wettbewerb mediale Teilhabe und ein tieferes Verständnis der Medienwelt: Indem sie selbst Medien-Inhalte produzieren, verstehen Jugendliche deren Wirkung. Sie setzen sich mit Themen auseinander, lernen zu recherchieren, Gespräche mit Experten und Betroffenen zu führen und ihre Ergebnisse zielgruppengerecht aufzubereiten und darzustellen.Anmeldung:Bis zum 13. November können sich Gruppen von mindestens sechs Jugendlichen und einer Betreuungsperson anmelden. Mehr zu den Teilnahmebedingungen und zum Ablauf des Wettbewerbs sowie das Anmeldungsformular finden Sie hier: www.br.de/medienkompetenzprojekte/inhalt/br-jugendwettbewerb/index.htmlPressekontakt:BR-PressestelleTina PetersenE-Mail: tina.petersen@br.deTel. +49 (0)89 5900-10564www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6365873