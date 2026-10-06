Köln (ots) -Neue Düfte entdecken, Beauty-Neuheiten ausprobieren und sich eine kleine Auszeit vom Alltag gönnen: Vom 23. bis 25. Oktober 2026 lädt Rituals Cosmetics zum Newness Weekend in seine Boutiquen ein. Drei Tage lang stehen die neuesten Produkte und Innovationen aus den Bereichen Parfum, Hair Care, Body Care, Dog Care und Men im Mittelpunkt - passend zum Start in die bevorstehende Geschenkesaison.Besucher:innen können die Neuheiten vor Ort kennenlernen und sich vom Rituals Team individuell beraten lassen. Zu den Highlights zählen unter anderem die neuen Eau de Parfums und Discovery Sets für Sie & Ihn, Hair-Care-Produkte sowie The Ritual of Ukumwe, die Limited Edition für Herbst / Winter 2026/27. Ein Fragrance Finder unterstützt dabei, einen Duft passend zur eigenen Persönlichkeit und den individuellen Vorlieben zu entdecken.Besondere Angebote zum Newness WeekendWer während des Aktionszeitraums für mindestens 55 Euro einkauft, erhält als Geschenk ein Full-Size Shampoo im Wert von 14,90 Euro nach Wahl.* Zusätzlich gibt es 20 Prozent Rabatt auf die neuen Eau de Parfum Discovery Sets. In ausgewählten Boutiquen laden Produktdemonstrationen, kleine Verwöhnmomente wie Handmassagen und weitere Aktivierungen dazu ein, die Welt von Rituals mit allen Sinnen zu erleben.Das Newness Weekend findet in Rituals Boutiquen deutschlandweit statt - von den großen Premium-Standorten bis hin zu kleineren lokalen Stores. Mit dabei sind beispielsweise die neue Premium Boutique mit Mind Oasis in der Kaufingerstraße in München (Eröffnung am 14.10.2026) sowie Standorte u.a. in Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, Dresden und Düsseldorf. Insgesamt sind es 263 Boutiquen in Deutschland. Die nächstgelegene Boutique lässt sich über den offiziellen Rituals Store Finder (https://www.rituals.com/de-de/stores) finden.Newness Weekend23.-25. Oktober 2026In teilnehmenden Rituals Boutiquen deutschlandweit*Angebot gültig im Aktionszeitraum und ab einem Einkaufswert von 55 Euro in Deutschland. Solange der Vorrat reicht. Bedingungen können je nach Markt bzw. Verkaufskanal variieren.Pressekontakt:Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an: rituals@lovemark-pr.comOriginal-Content von: Rituals Cosmetics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172891/6365871