Die Deutsche Telekom-Aktie meldet sich nach dem jüngsten Ausverkauf zurück. In meiner Analyse vor gut zwei Wochen hatte ich nach dem Bruch von 28,11 € einen Rücklauf in die Unterstützungszone zwischen 26,32 und 25,70 € präferiert. Genau dort fand der Abverkauf zunächst Halt und mit aktuell 26,69 € läuft nun der erwartbare Erholungsversuch. Damit müssen die Bullen allerdings auch liefern, denn oberhalb wartet bereits die nächste wichtige Hürde. KI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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