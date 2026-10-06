BASF wird an der Börse derzeit mit rund 45 Milliarden € bewertet. Allein die Agrarsparte könnte beim geplanten Börsengang allerdings einen Wert zwischen 20 und 30 Milliarden € erreichen. Damit entfiele möglicherweise mehr als die Hälfte des gesamten Börsenwerts auf nur einen Geschäftsbereich. Für die BASF-Aktie könnte der IPO deshalb zum wichtigeren Kurstreiber werden als eine Übernahme von Evonik. Vier Großbanken bereiten den Börsengang vor BASF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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