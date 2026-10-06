Gea Group hat gestern den Markt schon aufgehellt, heute setzt die Aktie noch einen drauf. In der Spitze kletterte der Kurs um 1,5 Prozent auf 68,50 €, ein neues Rekordhoch. Am Vortag war schon die Marke von 68,15 € geknackt worden. Zwei Rekorde in Folge, das ist kein Zufall. Analysten drehen am Kursziel-Rad Was steckt dahinter? Die Indikationen, die Gea Group vor den bevorstehenden Quartalszahlen gegeben hat, deuten auf ein drittes Quartal mit erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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