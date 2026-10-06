Nachdem die Rheinmetall-Aktie erst vor wenigen Tagen die 1.000 €-Kursmarke nach unten durchbrochen hat, scheint nun auch die Marke von 950 € nicht zu halten. Mit einem Kursverlust von über -3% ist der Rüstungskonzern am Dienstagvormittag das klare Schlusslicht im DAX. Warum will derzeit niemand mehr die Rheinmetall-Aktie haben, obwohl es doch gute Nachrichten gibt? Ab ins All Es gibt in der Tat mal wieder gute Nachrichten von Rheinmetall. Der Düsseldorfer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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