Entwickler:innen bei Microsoft und Meta sollen künftig seltener auf Claude Code zurückgreifen. Das ist zumindest der Plan der beiden Unternehmen. Warum sie Anthropics KI jetzt wieder zurückfahren. Anthropics KI-Agent Claude Code ist nicht nur bei Privatanwender:innen beliebt. Auch im Unternehmens- und Arbeitsumfeld wird der Coding-Helfer rege genutzt. Zu rege sogar, wenn es nach Microsoft und Meta geht. Beide haben laut einem Bericht von The Information ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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