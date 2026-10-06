Die Allianz hat ihr bestehendes Portfolio in der privaten Rechtsschutzversicherung ausgebaut: Mit einer telefonischen Rechtsberatung hat der Versicherer ein neues Serviceprodukt gestartet. Was das Angebot umfasst. Wenn sich rechtliche Fragen beispielsweise zu einer Mieterhöhung, einer Kündigung oder dem Online-Kauf bei einem Fakeshop ergeben, kann ein persönliches Beratungsgespräch mit Rechtsexperten schnell Klarheit bringen. Mit der "Telefonischen Rechtsberatung" erweitert die Allianz ihr Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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