Der DAX setzt im frühen Dienstagshandel seine Erholung fort. Kurzzeitig notierte der deutsche Leitindex bereits oberhalb der wichtigen Marke von 25.500 Punkten. Das entlastet die Unterstützungszone von 25.000 Punkten. Wie ist die DAX-Erholung zu bewerten? Wendet sich das Blatt? Ist es womöglich der Beginn einer Jahresendrallye?Rahmenbedingungen haben sich (noch) nicht grundlegend geändert Die jüngste DAX-Erholung scheint zunächst "nur" auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de