Mainz (ots) -Das Anwerbeabkommen mit der Türkei gilt als Meilenstein deutscher Migrationsgeschichte - am 30. Oktober 2026 jährt es sich zum 65. Mal. Die ZDF-Dokumentation "Die Aydins in Almanya" schildert die stille Heldengeschichte eines Mannes, der mit viel Fleiß für seine Familie ein neues, besseres Leben aufbaute: Sabri Aydin war einer der ersten türkischen Gastarbeiter, die 1961 nach Deutschland kamen - seine Geschichte ist typisch für die vielen Einwanderer, die das Ruhrgebiet bis heute prägen. Der Film von Ina Baltes aus dem ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen ist ab jetzt im ZDF-Streaming-Portal zu sehen und wird am Samstag, 17. Oktober 2026, um 17.35 Uhr im ZDF gesendet.Vor 65 Jahren, am 30. Oktober 1961, wurde in Bonn das deutsch-türkische Anwerbeabkommen unterzeichnet - es gilt als Meilenstein deutscher Migrationsgeschichte. Da die deutsche Wirtschaft damals auf Hochtouren lief und dringend Arbeitskräfte benötigte, sollten Menschen aus der Türkei als "Gastarbeiter" willkommen geheißen werden. Anfangs nur befristet für zwei Jahre, doch schon ab 1964 war dauerhafter Aufenthalt möglich - und ökonomisch erwünscht.Ein Gastarbeiter der ersten GenerationSabri Aydin ist mit 91 Jahren einer der letzten noch lebenden Gastarbeiter der ersten Generation. Das Wirtschaftswunder verlangte nach dem Krieg nach günstigen Arbeitskräften. Ein Foto der Deutschen Presse-Agentur zeigt Sabri damals mit anderen Bergleuten, als sie in Düsseldorf aus dem Flugzeug stiegen. Er fing an, für Thyssen in einer Kohlemine zu schuften. Altes Filmmaterial zeigt, wie schwer die Arbeitsbedingungen damals unter Tage waren. Viele aus der Familie Aydin arbeiten oder arbeiteten in der Stahlindustrie - alle bei Thyssen.Deutsch lernen "wie ein Papagei"Sabri erzählt in gebrochenem Deutsch von seinen Anfängen im Duisburger Wohnheim. Er lernte Deutsch, so sagt er, "wie ein Papagei" mit dem Fernsehen und den Filmen mit Inge Meysel. Später holte er seine Frau und zwei Söhne nach - die Familie lebte zu sechst auf 50 Quadratmetern. Zur Rückkehr in die Heimat kam es nie. Sabri sagt heute: "Mein Mutterland ist die Türkei, mein Vaterland ist hier."KontaktBei Fragen zu "Die Aydins in Almanya" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Die Aydins in Almanya" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/dieaydinsinalmanya) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Die Aydins in Almanya" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/die-aydins-in-almanya--eine-deutsch-tuerkische-familiengeschichte-movie-100)- ZDFheute-Beitrag zu 65 Jahre Anwerbeabkommen (https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/wuest-reise-tuerkei-100.html)- Presseinformation zu "Die Aydins in Almanya" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-aydins-in-almanya)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6365917