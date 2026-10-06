Smartbroker - Andre Kolbinger auf der Frankfurter Herbstkonferenz am 31.08.2026 Smartbroker - Aktie mit chancenreicher Unterbewertung? Oder ist man zu spät beim Brokerage eingestiegen? Bekommt Smartbroker+ die kritische Grösse, um dauerhaft ein hochprofitables Brokergeschäft zu betreiben? Nach einigen Wirrungen mit dem "falschen" Partner DAB, dem gescheiterten Versuch einer eigenen Banklizenz scheint man nun in der Lösung mit Bader eine tragfähige Lösung gefunden zu haben und kann sich auf das Wesentliche konzentrieren - Neukundengewinnung und Steigerung der Tradefrequenz der bestehenden Kunden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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