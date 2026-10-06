Stockholm - Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an den belgisch-amerikanischen Forscher Francis Halzen. Er hat hochenergetische Geisterteilchen mit einem Observatorium im Südpol-Eis nachgewiesen. Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den belgisch-amerikanischen Neutrinoforscher Francis Halzen für entscheidende Beiträge zum Neutrino-Observatorium «IceCube» und für die Entdeckung hochenergetischer Neutrinos astrophysikalischen Ursprungs. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab