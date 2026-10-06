Berlin - Im Fall der Festnahme des Ex-BND-Präsidenten August Hanning hat der amtierende Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Martin Jäger, interne Ermittlungen bestätigt.
"Der BND hat frühzeitig und unverzüglich umfangreiche interne Ermittlungen einleiten lassen, die den Verdacht erhärteten", sagte Jäger der "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. Für den BND und mich gibt es bei der internen Sicherheit keine Kompromisse", so Jäger.
"Keines meiner Ziele, keine meiner Prioritäten werden durch diesen Vorgang infrage gestellt", sagte Jäger. Darüber hinaus verwies der BND auf Anfrage auf das laufende Ermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt.
"Der BND hat frühzeitig und unverzüglich umfangreiche interne Ermittlungen einleiten lassen, die den Verdacht erhärteten", sagte Jäger der "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. Für den BND und mich gibt es bei der internen Sicherheit keine Kompromisse", so Jäger.
"Keines meiner Ziele, keine meiner Prioritäten werden durch diesen Vorgang infrage gestellt", sagte Jäger. Darüber hinaus verwies der BND auf Anfrage auf das laufende Ermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur