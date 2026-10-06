Anfang Oktober 2025 wurde das Mailsystem der Landesverwaltung Schleswig-Holstein auf Open Source umgestellt. Eine neue Studie zeigt, wie zufrieden die Beschäftigten damit sind. Fast die Hälfte der Beschäftigten in Schleswig-Holsteins Landesverwaltung sieht die Umstellung auf Open-Source-Lösungen positiv. Dies ergab eine Studie im Auftrag der Open-Source-Unternehmen Univention, Nextcloud, Heinlein und Open-Xchange. Insgesamt nahmen demnach 2.700 Beschäftigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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