München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Klaus Wowereit (SPD, ehem. Regierender Bürgermeister Berlin)
Ole von Beust (CDU, ehem. Erster Bürgermeister Hamburg)
Moritz Schularick (Wirtschaftswissenschaftler)
Werner Sonne (Journalist und Autor)
Alev Dogan (The Pioneer)
Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)
Stabilität der politischen Mitte und Reformbedarf des Staates
Im Gespräch: der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit (SPD), und der ehemalige Erste Bürgermeister von Hamburg, Ole von Beust (CDU).
Lage der deutschen Wirtschaft und Enteignungspläne in Berlin
Im Studio: der Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularick.
Es kommentieren: der Journalist und Autor Werner Sonne, die stellvertretende Chefredakteurin von "The Pioneer", Alev Dogan, und der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion Kommunikation | PR
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6365994
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Klaus Wowereit (SPD, ehem. Regierender Bürgermeister Berlin)
Ole von Beust (CDU, ehem. Erster Bürgermeister Hamburg)
Moritz Schularick (Wirtschaftswissenschaftler)
Werner Sonne (Journalist und Autor)
Alev Dogan (The Pioneer)
Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)
Stabilität der politischen Mitte und Reformbedarf des Staates
Im Gespräch: der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit (SPD), und der ehemalige Erste Bürgermeister von Hamburg, Ole von Beust (CDU).
Lage der deutschen Wirtschaft und Enteignungspläne in Berlin
Im Studio: der Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularick.
Es kommentieren: der Journalist und Autor Werner Sonne, die stellvertretende Chefredakteurin von "The Pioneer", Alev Dogan, und der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
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