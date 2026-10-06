© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaRheinmetall startet die nächste Phase seines Weltraumprojekts. Für die Bundeswehr eröffnet sich damit eine neue Möglichkeit.
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Rheinmetall erreicht mit dem Programm SPOCK-1 einen wichtigen Meilenstein im Aufbau einer eigenen Satellitenaufklärung für die Bundeswehr. Die deutschen Streitkräfte erhalten künftig direkten Zugriff auf mehrere Radaraufklärungssatelliten und können diese eigenständig beauftragen. Der Betrieb und der weitere Ausbau der Konstellation erfolgen durch Rheinmetall ICEYE Space Solutions, um unter anderem den Schutz der Brigade Litauen zu unterstützen.
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