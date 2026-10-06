Die Apella AG beruft zwei neue Mitglieder in den Vorstand. Das Unternehmen verfolgt mit der frühzeitigen Weichenstellung eine langfristig geplante Nachfolgestrategie und will außerdem die Kontinuität innerhalb der Unternehmensführung stärken. Der Aufsichtsrat der Apella AG hat die Weichen für die zukünftige Führung des Unternehmens gestellt und Stev Klapschuweit sowie Torsten Buse in den Vorstand berufen. Damit verfolgt das Unternehmen eine langfristig geplante Nachfolgestrategie. Gleichzeitig soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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