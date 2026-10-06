Vaduz (ots) -
Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 6. Oktober 2026, für die Mandatsperiode vom 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2030 Thomas Büchel als Präsident in den Stiftungsrat des Kunstmuseums Liechtenstein bestellt. Er ersetzt Marion Matt, die aus dem Stiftungsrat ausscheidet.
Komplettiert wird der Stiftungsrat durch die bestehenden Mitglieder Märten Geiger, Rita Kieber-Beck, Ernst Risch, Flurina Seger und Caroline Voigt.
Die Regierung dankt Thomas Büchel für seine Bereitschaft, weiterhin im Stiftungsrat des Kunstmuseums Liechtenstein mitzuwirken und wünscht ihm bei der Ausübung seiner neuen Rolle als Präsident viel Freude und Erfolg. Marion Matt dankt sie für ihre bisherige Mitarbeit und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.
Pressekontakt:
Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +423 236 60 39
Thomas.Bischof@regierung.li
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942794
Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 6. Oktober 2026, für die Mandatsperiode vom 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2030 Thomas Büchel als Präsident in den Stiftungsrat des Kunstmuseums Liechtenstein bestellt. Er ersetzt Marion Matt, die aus dem Stiftungsrat ausscheidet.
Komplettiert wird der Stiftungsrat durch die bestehenden Mitglieder Märten Geiger, Rita Kieber-Beck, Ernst Risch, Flurina Seger und Caroline Voigt.
Die Regierung dankt Thomas Büchel für seine Bereitschaft, weiterhin im Stiftungsrat des Kunstmuseums Liechtenstein mitzuwirken und wünscht ihm bei der Ausübung seiner neuen Rolle als Präsident viel Freude und Erfolg. Marion Matt dankt sie für ihre bisherige Mitarbeit und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.
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