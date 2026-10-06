Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 6. Oktober 2026, das Konzept zum Aufbau und zur organisatorischen Ausgestaltung des Nationalen Koordinierungszentrums für Cybersicherheit Liechtenstein (NCC-LI) zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig wird bei der Europäischen Kommission der Antrag auf Anerkennung des NCC-LI eingereicht.Die Stabsstelle Cyber-Sicherheit ist seit Jahren eng in den europäischen und internationalen Austausch eingebunden und vertritt Liechtenstein in verschiedenen Cybersicherheitsgremien und -netzwerken. Mit dem NCC-LI soll eine weitere institutionelle Anknüpfung an die europäischen Cybersicherheitsstrukturen erfolgen.Mit der Anerkennung erhält Liechtenstein Zugang zum Netzwerk der nationalen Koordinierungszentren (NCCs) und kann in den Gremien des Europäischen Kompetenzzentrums für Cybersicherheit (ECCC) mitwirken. Das NCC-LI soll zudem den Zugang zu europäischen Fördermitteln für Cybersicherheitsprojekte ermöglichen und unterstützt Unternehmen sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen bei der Teilnahme an europäischen Cybersicherheitsvorhaben.Beim Aufbau des NCC-LI gilt der Grundsatz "Netzwerk statt neuer Behörde". Es wird ein Verbund bestehender Stellen geschaffen, ohne eine zusätzliche Behörde oder neue Stellen einzurichten. Die Stabsstelle Cyber-Sicherheit übernimmt als Rechtsträgerin die federführende Koordination. Dem Verbund gehören ausserdem die Universität Liechtenstein, das Amt für Volkswirtschaft und die Stabsstelle für Digitale Innovation an.Zu den vorgesehenen Aufgaben gehören der Aufbau und die Pflege der nationalen Cybersicherheitsgemeinschaft, die Information über europäische Programme und Ausschreibungen sowie die Unterstützung bei der Ausarbeitung von Förderanträgen. Ergänzend sind niederschwellige Informations-, Sensibilisierungs- und Veranstaltungsangebote für Unternehmen vorgesehen. Das NCC-LI soll zudem den Austausch zwischen Wirtschaft, Forschung und Verwaltung fördern und Erkenntnisse aus den europäischen Cybersicherheitsnetzwerken für liechtensteinische Akteure zugänglich machen.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 74 37eve.beck@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942790