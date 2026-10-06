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Asset Standard
06.10.2026 14:30 Uhr
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ODDO BHF: Schwellenländer im Fokus - Wo Wachstum auf Innovation trifft

September 2026 -

Schwellenländer werden häufig mit Volatilität, politischer Unsicherheit und Währungsrisiken assoziiert. Doch für langfristig orientierte Anleger stellen sie auch eine der

wichtigsten Quellen für globales Wachstum, Innovation und Diversifikation dar. Die Anlageklasse ist längst keine Nischenallokation mehr. Schwellen- und Entwicklungsländer wachsen- trotz zuletzt gesenkter Prognosen- weiterhin schneller als die Industrieländer und bleiben eine tragende Säule der Weltwirtschaft. Nach Einschätzung des IWF dürfte das globale Wachstum 2026 moderat bleiben, während für die Schwellenländer weiterhin ein höheres Wachstumstempo als für die Industrieländer erwartet wird1.

Für Anleger ist dieser Wachstumsvorsprung von besonderer Bedeutung. Schwellenländer bieten Zugang zu Volkswirtschaften, die von steigenden Haushaltseinkommen, einer wachsenden Mittelschicht, Urbanisierung, Infrastruktur investitionen und modernen Technologien profitieren. Diese strukturellen Wachstumstreiber können Binnenkonsum und Unternehmensgewinne langfristig stärken.

Zugleich eröffnen Schwellenländer den Zugang zu Regionen und Sektoren, die in klassischen, auf die USA oder Europa fokussierten Portfolios oftmals unterrepräsentiert sind.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

© 2026 Asset Standard
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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