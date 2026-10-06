Hamburg (ots) -In einer zunehmend wettbewerbsorientierten und schnelllebigen Wirtschaft gewinnt eine klassische Unternehmensform wieder an Bedeutung: die Genossenschaft. Viele Menschen kennen Genossenschaften durch Begriffe wie Wohnungsgenossenschaften oder Genossenschaftsbanken. Doch kaum jemand weiß, dass auch ein Handelsriese wie EDEKA oder die DATEV eG als drittgrößter Business-Software-Anbieter als genossenschaftlicher Unternehmensverbund organisiert ist. Auch der Hamburger Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat eine Genossenschaft gegründet, in der die Mitglieder mit dem Kauf von Geschäftsanteilen Miteigentümer des Stadions werden können. Die Genossenschaft als Rechtsform wurde bereits im 19. Jahrhundert als eine Art "Hilfe zur Selbsthilfe" gegründet. Friedrich Wilhelm Raiffeisen rief 1864 erfolgreich eine Genossenschaft ins Leben. Oft mit einem Verein oder einer GmbH verglichen und vom Finanzamt als Kapitalgesellschaft behandelt, stellt sich jedoch die Frage: Was macht diese Form des Zusammenschlusses so besonders und warum wird sie in der heutigen Zeit immer relevanter?Die Genossenschaft im Detail: Was steckt dahinter?Eine Genossenschaft ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Personen oder Unternehmen, die gemeinsame wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Ziele verfolgen. Die Mitglieder schließen sich zusammen, um ihre Interessen durch einen gemeinsamen Geschäftsbetrieb zu fördern - sei es im Wohnbau, in der Landwirtschaft, Dienstleistung, Logistik oder Handel. Sie behalten dabei ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit und profitieren von der Stärke der Gemeinschaft. Das Besondere daran: Die Genossenschaft ist wirtschaftsdemokratisch organisiert. Das bedeutet, alle Mitglieder haben gleiche Rechte und Pflichten, unabhängig davon, wie viel Kapital sie eingebracht haben. Was eine Genossenschaft erwirtschaftet, kommt direkt ihren Mitgliedern zugute, denn die Förderung der Mitglieder ist der Hauptzweck der Genossenschaft. Zudem wird die Genossenschaft von einem Prüfungsverband beaufsichtigt, der je nach Volumen jährlich oder alle zwei Jahre prüft, ob die gesetzlichen Vorgaben und eine ordnungsgemäße Geschäftsführung eingehalten werden. Die Mitgliedschaft ist vorgeschrieben und dient dem Schutz der Interessen der Mitglieder sowie des genossenschaftlichen Systems.Vorteile einer Genossenschaft: Förderung, Fokussierung und VermögensschutzEin überzeugendes Alleinstellungsmerkmal einer Genossenschaft ist die Möglichkeit für Mitglieder, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, während die Genossenschaft administrative, vertriebliche oder logistische Aufgaben im Hintergrund übernimmt. Neben den genannten Vorteilen bietet die Rechtsform der Genossenschaft zudem die Möglichkeit, Ertragssteuern zu sparen. Besonders in der Form einer Kleinstgenossenschaft hat man im Bereich der Asset Protection Gestaltungsspielraum. Eingebrachtes Vermögen ist vor äußeren Bedrohungen geschützt, da die Mitglieder lediglich mit ihrem Geschäftsanteil haften. In der Kleinstgenossenschaft ergeben sich zudem sehr gute Gestaltungsoptionen in der Erb- und Schenkungssteuer. Wichtig ist es dabei, ein klares Ziel zu verfolgen und den richtigen Steuerberater an der Seite zu haben, da nicht jede Steuerberatungskanzlei auf die Betreuung von Genossenschaften spezialisiert ist. Eine dieser Kanzleien ist die JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER Steuerberatungsgesellschaft mbH aus Hamburg, die nicht nur die Gründung einer Kleinstgenossenschaft unterstützt, sondern auch das erste Jahr der Ingangsetzung begleitet. In maßgeschneiderten Beratungsgesprächen wird der Businessplan mit den Mitgliedern und dem Vorstand besprochen und optimiert und von Beginn an vermeidliche Fehler ausgeschlossen.Für wen eignet sich die Genossenschaft?Die Genossenschaft eignet sich für Personen und Unternehmen, die ihre wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ziele gemeinschaftlich und demokratisch fördern möchten, dabei aber ihre Selbstständigkeit wahren wollen. Sie ist auch für Gründer und Unternehmer mit Weitblick, die besonderen Wert auf Steueroptimierung und Vermögenschutz legen, eine interessante Alternative. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmensformen, bei denen die Nachfolge häufig mit komplexen Erbstreitigkeiten und möglichen Wertverlusten verbunden ist, sorgt die Genossenschaft dafür, dass der Betrieb über Generationen hinweg kontinuierlich fortgeführt wird und die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder erhalten bleibt. Die Nachkommen eines Mitglieds können problemlos in das Unternehmen integriert werden, ohne dass es zu Vermögensverlust oder einer Vermischung der Interessen kommt.NachteileWenn der Zusammenhalt der Gemeinschaft und das geringere Haftungsrisiko von vielen als Vorteil angesehen wird, kann dies für manche auch als Nachteil empfunden werden. Genossenschaften müssen strenge gesetzliche Vorschriften einhalten, und die demokratische Mitbestimmung kann die Flexibilität der Entscheidungsfindung erschweren. Zudem kann die Kapitalbeschaffung aufgrund des Prinzips der Eigenkapitalbeschaffung durch die Geschäftsanteile der Mitglieder herausfordernd sein. Die Genossenschaft hat jedoch die Möglichkeit, auch investierende Mitglieder aufzunehmen, was ein geeignetes Mittel sein kann, um an neues Kapital zu gelangen. Investierende Mitglieder können von der Mitbestimmung ausgeschlossen werden.FazitDie Genossenschaft ist eine Unternehmensform mit langer Tradition, die immer wieder neu entdeckt wird und sich in verschiedenen Wirtschaftszweigen bewährt hat. Sie kombiniert die Vorteile der Zusammenarbeit und wirtschaftlichen Selbsthilfe mit modernen, nachhaltigen Geschäftsmodellen. Sie bietet zudem Spielraum für Steueroptimierung, Vermögensschutz und individuelle Lösungen bei der Nachfolgeregelung.Pressekontakt:JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER Steuerberatungsgesellschaft mbHVertreten durch: Holger Jensen, Thomas ThiedeE-Mail: willkommen@steuern-hh.deWebsite: https://www.steuern-hh.de/Original-Content von: JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER Steuerberatungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179047/6366021