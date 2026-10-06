Wer KI sagt, meint sehr wahrscheinlich eine ganz bestimmte Art von Tools. Dabei ist das Feld so viel größer. Zeit, Dinge wieder bei ihrem Namen zu nennen. Hand aufs Herz: Woran denkt ihr als Erstes, wenn von KI die Rede ist? Die Chancen sind hoch, dass eine sehr moderne Ausprägung dieser Technologie vor eurem geistigen Auge erscheint. Vielleicht ist es das Interface von ChatGPT, vielleicht die Kommandozeile für eure Openclaw-Instanz, vielleicht das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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