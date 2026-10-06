Erfurt (ots) -Zwei starke Geschichten über junge Perspektiven mit Humor, Spannung und emotionaler Tiefe: Mit der turbulenten Screwball-Komödie "Der Prank - April, April!" (KiKA/MDR/BR/HR) aus der Initiative Der besondere Kinderfilm und dem bewegenden Coming-of-Age-Drama "Young Hearts" (MDR) präsentiert KiKA im Oktober zwei Filmpremieren, die auf ganz unterschiedliche Weise vom Erwachsenwerden erzählen. Den Auftakt macht am 7. Oktober 2026 "Der Prank - April, April!" ab 19:30 Uhr auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html), und am 9. Oktober um 19.30 Uhr bei KiKA. "Young Hearts" zeigt KiKA am 10. Oktober 2026 um 13:10 Uhr, anschließend ist der Film auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar."Der Prank - April, April!" ab 7. Oktober 2026, 19:30 Uhr auf kika.de und in der KiKA-App und am 9. Oktober 2026 um 19:30 Uhr bei KiKA im TV"Der Prank" ist eine Produktion der Kundschafter Filmproduktion (Produzent: Matthias Miegel), in Ko-Produktion mit Tellfilm (Produzentin: Katrin Renz). In den Hauptrollen sind die Jungdarsteller Noél Gabriel Kipp und Max Zheng zu sehen. An ihrer Seite spielen unter anderen Maïmouna Rudolph-Mbacké, Laura Tonke sowie Jana McKinnon. Der Filmstoff wurde im Rahmen der Initiative Der besondere Kinderfilm entwickelt und gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Mitteldeutschen Medienförderung, des BKM und der FFA. Produktionspartner sind KiKA (federführend) und MDR, BR sowie HR. Für die Redaktion bei KiKA ist Stefan Pfäffle zuständig.Zum Inhalt: Ein aus dem Ruder laufender Aprilscherz des chinesischen Gastschülers Xi Zhou katapultiert Lucas Roosen und seine Familie aus dem Alltag. Der eigentlich harmlose Prank wird zum Ausgangspunkt einer irrwitzigen Verfolgungsjagd, die planlose Polizisten, Gangsterrapper und Muskelprotze auf den Plan ruft, einen Schutzgelderpresserring auffliegen lässt und eine Liebe gefährdet."Young Hearts" am 10. Oktober 2026 um 13:10 Uhr bei KiKA im TV, anschließend auf kika.de und in der KiKA-AppDer international mehrfach ausgezeichnete Film "Young Hearts" ist eine belgisch-niederländische Koproduktion von Polar Bear, Kwassa Films und Family Affair Films. Regie führte Anthony Schatteman. Die jungen Hauptdarsteller Lou Goossens und Marius De Saeger geben in "Young Hearts" ihr Spielfilmdebüt. Geert Van Rampelberg, Emilie De Roo und Dirk Van Dijck ergänzen den Cast. Die Redaktion beim MDR verantworten Anne Richter, Hagen Küsters und Daniela Adomat.Zum Inhalt: Für den 14-jährigen Elias verändert sich alles, als der selbstbewusste Alexander in die Nachbarschaft zieht. Die beiden Jungen verbringen immer mehr Zeit miteinander. Als Alexander Elias anvertraut, dass er auf Jungs steht, wird dieser mit Gefühlen konfrontiert, die er selbst noch nicht einordnen kann. Verunsichert und aus Angst vor den Reaktionen seines Umfelds verstrickt sich Elias in Lügen. Erst ein Gespräch mit seinem Großvater gibt ihm den Mut, zu seinen Gefühlen zu stehen.Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6366033