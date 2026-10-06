Europa und Amerika erweitern das wachsende globale E-Commerce-Netzwerk von Rochester

Rochester Electronics hat heute die Einführung vollständig integrierter E-Commerce-Funktionen auf seinen regionalen Websites bekannt gegeben. Kunden in wichtigen globalen Märkten können damit autorisierte Halbleiter in ihrer Landessprache suchen, beschaffen und direkt online kaufen. Während die regionalen Websites von Rochester bereits lokalisierte Inhalte und Produktinformationen bereitstellten, ermöglichen sie nun einen vollständigen Einkaufsprozess von der Produktsuche bis zum Kauf.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261006967660/de/

Rochester Electronics führt lokalisierte E-Commerce-Angebote in wichtigen globalen Märkten ein

Die neu erweiterten Plattformen sind ab sofort auf Portugiesisch (Brasilien), Spanisch (Mexiko), Französisch, Deutsch, Italienisch und Polnisch verfügbar. Damit ergänzen sie die bereits bestehenden vollständigen E-Commerce-Plattformen auf Englisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch (Südkorea)

Kunden können Bestellungen nun direkt über ihre regionale Website abwickeln. Dies vereinfacht die Beschaffung, steigert die Effizienz und verkürzt die Bearbeitungszeit.

Jede Website bietet ein einheitliches globales Einkaufserlebnis, das auf die jeweiligen regionalen Anforderungen zugeschnitten ist und lokalisierte Sprache, Inhalte und Preisinformationen umfasst.

Die regionalen Websites von Rochester Electronics umfassen:

Deutschland www.rocelec.de

Italien www.rocelec.it

Frankreich www.rocelec.fr

Polen www.rocelec.pl

Mexiko www.rocelec.mx

Brasilien www.rocelec.com.br

Zu den wichtigsten E-Commerce-Funktionen gehören:

Produktsuche und Beschaffung

Erweiterte Produktsuche, Filterfunktionen und Empfehlungen für alternative Bauteile

Funktionen zur Verwaltung von Produktlisten, einschliesslich Unterstützung von Stücklisten (BOM), für eine effiziente Beschaffung und optimierte Einkaufsprozesse

Lagerbestand und Beschaffung

Transparenz über verfügbaren und künftig verfügbaren Lagerbestand

Anzeige der Produktverfügbarkeit und Lifecycle-Management durch TLS360

Bestell- und Kontoverwaltung

Anzeige des Bestellstatus und Sendungsverfolgung

Herunterladbare Rechnungen und Dokumente

Personalisierte Kontoverwaltung, einschliesslich Rechnungs- und Lieferadresse sowie Zahlungsbedingungen

Bestellung bereits gekaufter Produkte mit nur einem Klick

Sicherer Checkout mit gängigen Kreditkarten

Kunden haben zudem Zugriff auf eine erweiterte Bibliothek mit Katalogen, Whitepapern und Webinar-Inhalten.

Die Erweiterung unterstreicht die kontinuierlichen Investitionen von Rochester Electronics in den digitalen Handel. Dabei werden die umfangreichen Halbleiterbestände und Lifecycle-Kompetenzen von Rochester mit einem einheitlichen globalen Einkaufserlebnis verbunden, das auf die Anforderungen der jeweiligen regionalen Märkte zugeschnitten ist.

Seit der Gründung im Jahr 1981 konzentriert sich Rochester darauf, Kunden weltweit einen zuverlässigen Zugang zu Halbleiterlösungen und entsprechender Unterstützung zu bieten.

Über Rochester Electronics

Rochester Electronics ist die weltweit größte kontinuierliche Bezugsquelle für Halbleiter und von über 70 führenden Halbleiterherstellern zu 100 autorisiert.

Als Originalhersteller-Distributor mit eigenem Lagerbestand verfügt Rochester über mehr als 15 Milliarden Bauteile mit über 200.000 Teilenummern. Damit bietet Rochester das weltweit umfangreichste Sortiment an Halbleitern, die das Ende ihres Produktlebenszyklus (EOL) erreicht haben, sowie ein breites Angebot an aktuell verfügbaren Halbleitern.

Als lizenzierter Halbleiterhersteller hat Rochester bereits mehr als 20.000 verschiedene Bauteiltypen gefertigt. Mit über 12 Milliarden Dies auf Lager verfügt Rochester über die Kapazität, mehr als 70.000 Bauteiltypen zu fertigen.

Rochester bietet ein umfassendes Spektrum an Fertigungsdienstleistungen, darunter Design, Wafer-Lagerung und -Bearbeitung, Montage, Prüfung und Zuverlässigkeitsprüfung. Das Angebot reicht von einzelnen Fertigungsleistungen bis hin zu vollständig integrierten Turnkey-Lösungen.

Rochester ist die Semiconductor Lifecycle Solution. Kein anderes Unternehmen bietet eine vergleichbare Bandbreite an Produktauswahl, Mehrwertleistungen und Fertigungslösungen.

Mit eigenen Vertriebs- und Supportteams in allen wichtigen Märkten sowie einem Netzwerk regionaler und globaler autorisierter Vertriebspartner möchten wir Ihre Anforderungen jederzeit und überall telefonisch oder über unsere E-Commerce-Plattformen erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rocelec.de

Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema wünschen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Tracey Corbitt, Director, Global Marketing bei Rochester Electronics: tcorbitt@rocelec.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261006967660/de/

Contacts:

Tracey Corbitt

Director, Global Marketing

Rochester Electronics

tcorbitt@rocelec.com