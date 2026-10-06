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Optro richtet einen Standort in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein, um den raschen Übergang zu Agentic GRC im gesamten Nahen Osten zu unterstützen



06.10.2026 / 15:05 CET/CEST

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Die Expansion erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate den Übergang zu Agentic-KI-Modellen vorschreibt, was die Nachfrage nach kontinuierlicher Qualitätssicherung und autonomer Risikosteuerung ankurbelt. DUBAI, VAE, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Optro, die führende KI-gestützte GRC-Intelligence-Plattform, gab heute ihre Expansion in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bekannt und machte Dubai zum neuesten regionalen Zentrum des Unternehmens. Dieser Schritt stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Betreuung globaler GRC-Teams und der Bereitstellung lokalisierter Unterstützung für den schnell wachsenden Kundenstamm in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) dar. Die Ankündigung erfolgte auf der CAE-Konferenz 2026 in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate. Die Erweiterung erfolgt zu einem historischen Wendepunkt für die Technologie-Governance in der Region. Im Rahmen der Richtlinie "UAE Government 4.0" der Nationalen Strategie der Vereinigten Arabischen Emirate für künstliche Intelligenz 2031 sind die Bundesbehörden damit beauftragt, innerhalb von zwei Jahren 50 Prozent der Regierungsbereiche, Dienstleistungen und Abläufe auf autonome agentenbasierte KI-Modelle umzustellen. Da nicht-menschliche Akteure zunehmend befugt sind, Arbeitsabläufe auszuführen, APIs aufzurufen und verbindliche Verwaltungsentscheidungen zu treffen, sehen sich die Teams für Revision, Risikomanagement, Compliance und Informationssicherheit in Unternehmen und im öffentlichen Sektor mit beispiellosen Herausforderungen in den Bereichen Betriebsabläufe, Cybersicherheit und Regulierung konfrontiert. Angesichts der sich abzeichnenden strengen regulatorischen Rahmenbedingungen, darunter die Leitlinien der Zentralbank der VAE (CBUAE) zu KI und ML, die nationalen KI- und Ethikrichtlinien der VAE, das Bundesgesetz zum Schutz personenbezogener Daten (PDPL) sowie die Standards des Cybersicherheitsrats und der NESA, steigt die Nachfrage nach vernetzten Echtzeit-Lösungen für die Bereiche Revision, Risikomanagement, Datenhoheit und Zugangskontrolle für nicht-menschliche Akteure. Optro wurde speziell für diesen Paradigmenwechsel entwickelt. Durch den Einsatz einer auf regionale Rahmenbedingungen zugeschnittenen agentenbasierten KI bietet Optro lokalen Fachleuten die einzigartige Möglichkeit, kontinuierliche Risikobewertungen durchzuführen, Zugangsidentitäten nicht-menschlicher Akteure zu verwalten und die Compliance-Abgleichung mit den sich ständig ändernden Vorschriften der VAE in Echtzeit zu automatisieren. "Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors im gesamten Nahen Osten setzen weltweit Maßstäbe für autonome Innovation", sagte Raul Villar Jr., Vorstandsvorsitzender von Optro. "Der groß angelegte Einsatz agentischer KI erfordert jedoch eine entsprechende Weiterentwicklung in den Bereichen Steuerung und Qualitätssicherung. "Mit der Einrichtung unseres regionalen Hubs in den Vereinigten Arabischen Emiraten bieten wir die vor Ort präsente Vertretung, das Partnernetzwerk und die agentenbasierten GRC-Tools, die erforderlich sind, um Unternehmen dabei zu unterstützen, autonome Abläufe zu steuern, die Datenhoheit zu schützen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln." "Die Funktionen der internen Revision und des GRC spielen eine zunehmend strategische Rolle dabei, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, die Unternehmensführung zu verbessern und auf neu auftretende Risiken zu reagieren", sagte Fady Nader, Partner bei EY MENA Risk Consulting. "Da Unternehmen zunehmend auf die digitale Transformation und KI-gestützte Arbeitsweisen setzen, wächst der Bedarf an integrierten Prüfungsleistungen und zeitnahen Risikoerkenntnissen. "Wir freuen uns, gemeinsam mit Optro Unternehmen in der gesamten Region dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen in den Bereichen Governance, Risiko und Compliance weiterzuentwickeln und sich an ein zunehmend dynamisches Geschäftsumfeld anzupassen." "Unsere Partnerschaft mit Optro spiegelt das Engagement von Deloitte wider, Kunden bei der Modernisierung ihrer Kontrollumgebungen zu unterstützen", sagte James Smith, Leiter des Bereichs Controls Assurance bei Deloitte Middle East. "Die Investition von Optro in regionales Datenhosting ist ein weiterer wichtiger Schritt und unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens in der Region. Wir sind stolz darauf, mit Optro zusammenzuarbeiten." Die Expansion von Optro in die Vereinigten Arabischen Emirate folgt auf die kürzlich erfolgte Eröffnung des regionalen Zentrums für den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) in Singapur, die im Juni auf der internationalen Konferenz des Institute of Internal Auditors (IIA) bekannt gegeben wurde. Anfang dieses Jahres hat Optro zudem Midship übernommen - die führende, KI-native Testlösung für autonome Steuerungssysteme -, wodurch den Kunden und Interessenten von Optro streng regulierte KI-Agenten auf Unternehmensniveau zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht Optro eine schnelle Skalierung über globale Innovationszentren hinweg und unterstützt Risiko-, Compliance- und Audit-Teams dabei, ihre Abläufe zu modernisieren und sich in Echtzeit in komplexen regulatorischen Umfeldern zurechtzufinden. Um mehr darüber zu erfahren, wie Optro Risiken für Unternehmen weltweit in Chancen verwandelt, besuchen Sie optro. ai . Informationen zu Optro Optro (ehemals AuditBoard) unterstützt Unternehmen dabei, Risiken in Chancen zu verwandeln - mithilfe seiner KI-gestützten GRC-Intelligence-Plattform. Über 50 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Optro, um ihre Audit-, Risiko- und Compliance-Prozesse zu optimieren und sich für eine neue Ära der Risikobewältigung zu rüsten. Optro wird von Kunden bei G2 mit Bestnoten bewertet und wurde im Gartner Magic Quadrant 2025 für Governance-, Risiko- und Compliance-Tools (GRC) als führendes Unternehmen im Bereich Assurance Leaders ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter optro.ai . Medienkontakt:

Laura Groshans

press@optro.ai





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