Berlin (ots) -Auf der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM e.V.) am 1. Oktober 2026 legte die langjährige Vorstandsvorsitzende Gabriele Schmeichel (Deutsche Telekom) ihr Amt nieder und verlässt den Vorstand nach 28 Jahren engagierter Arbeit. Als ihr Nachfolger wurde Philippe Gröschel, Director Government Relations bei Telefónica Deutschland, von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt.In fast drei Jahrzehnten hat sich die FSM unter der Leitung von Gabriele Schmeichel zu einer national wie international bestens vernetzten und staatlich anerkannten Selbstkontrolleinrichtung der Wirtschaft entwickelt und setzt kontinuierlich Impulse für einen modernen und effektiven Jugendschutz in digitalen Diensten. Die FSM leistet zudem mit ihrer umfangreichen Medienbildungsarbeit heute einen wichtigen Beitrag, Kinder, Jugendliche, Eltern und Fachkräfte im Umgang mit den Herausforderungen der digitalen Welt zu unterstützen.Gabriele Schmeichel: "Mir fällt der Abschied keineswegs leicht. Die FSM ist wie ein Kind für mich, aber nun ist der Zeitpunkt gekommen, um loszulassen. Ich danke allen Mitgliedern, dem Vorstand und der Geschäftsstelle von Herzen für das große Vertrauen und die hervorragende Zusammenarbeit über all die Jahre. Meinem Nachfolger Philippe Gröschel und der FSM wünsche ich für die Zukunft und die anstehenden Aufgaben weiterhin viel Erfolg und alles Gute."Der neu gewählte Vorsitzende Philippe Gröschel betont zum Einstand: "Wir erleben derzeit ein starkes politisches Momentum, in dem Jugendmedienschutz so intensiv diskutiert wird wie schon lange nicht mehr. Die Kernfrage lautet: Wie schützen wir Kinder und Jugendliche in einer vernetzten Welt zwischen Social Media und KI effizient? Die FSM und das Modell der regulierten Selbstregulierung müssen hierauf starke Antworten geben und die Diskussion aktiv mitgestalten. Nach fast 20 Jahren persönlicher Verbundenheit mit der FSM - darunter viele Jahre als Schatzmeister des Vereins - ist mir diese Aufgabe eine echte Herzensangelegenheit. Für mich ist die Zukunft der FSM keine Frage einer einzelnen Person, sondern eine Frage des echten Teamplays - und ich freue mich sehr darauf, dies als Vorsitzender gemeinsam mit dem Vorstand, den Mitgliedern und der Geschäftsstelle zu bestreiten."FSM-Geschäftsführer Martin Drechsler würdigt die Verdienste der scheidenden Vorsitzenden: Gabriele Schmeichel hat die FSM seit Gründung des Vereins mit unermüdlichem Einsatz, Herzblut und Weitblick geprägt. Ich danke ihr im Namen der gesamten Geschäftsstelle von Herzen für die hervorragende und stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihr für ihren weiteren Weg nur das Beste. Zugleich freue ich mich außerordentlich auf die künftige Zusammenarbeit mit Philippe Gröschel als neuem Vorsitzenden. Er kennt den Verein und seine Themen seit vielen Jahren bestens und wird wichtige Impulse dafür setzen, die FSM auch in einem sich verändernden regulatorischen Umfeld gut aufzustellen."Neuer Vorstand ist komplettDa Philippe Gröschel bereits als Mitglied dem Vorstand der FSM angehörte, wurde die durch den Rücktritt von Gabriele Schmeichel frei gewordene Position im Gremium neu besetzt. Die Wahl der Mitgliederversammlung fiel einstimmig auf Carlos Deniz Cesarano, Public and Regulatory Affairs Manager bei der Deutschen Telekom.Über die FSMDie Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM e.V.) ist eine von der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) anerkannte Selbstkontrolleinrichtung für den Bereich Telemedien. Sie beaufsichtigt und berät eine Vielzahl von Unternehmen aus der Telekommunikations- und Online-Branche. Der Verein setzt sich seit 1997 dafür ein, dass Kinder und Jugendliche mit einem sicheren und besseren Internet aufwachsen können - insbesondere über die Bekämpfung illegaler, jugendgefährdender und entwicklungsbeeinträchtigender Inhalte in Online-Medien. Dazu betreibt die FSM eine Beschwerdestelle, an die sich alle wenden können, um Online-Inhalte zu melden. Die FSM-Beschwerdestelle wird unter dem Dach von Saferinternet.de von der Europäischen Union kofinanziert. Darüber hinaus gehören die umfangreiche Aufklärungsarbeit und die Medienkompetenzförderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu den weiteren Aufgaben der FSM.Pressekontakt:FSM e. V., Jonas Weissberg, Beuthstr. 6, 10117 Berlin;Tel.: 030 24 04 84 - 43, weissberg@fsm.de, www.fsm.deOriginal-Content von: FSM - Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66501/6366047