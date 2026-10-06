Das neue "Parallels Desktop"-Partnerprogramm und das erweiterte "Parallels Workspaces"-Partnerprogramm bieten Resellern, MSPs, ISVs und CSPs klarere Möglichkeiten, gemeinsam mit Parallels zu wachsen

SCHAFFHAUSEN, Schweiz, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels, ein weltweit führender Anbieter von plattformübergreifenden und Virtualisierungslösungen, hat heute zwei Neuerungen für sein Partner-Ökosystem angekündigt: Das neue "Parallels Desktop"-Partnerprogramm sowie die Erweiterung des "Parallels Workspaces"-Partnerprogramm um einen neuen "Solutions Partner"-Pfad für Managed Service Provider (MSPs), unabhängige Softwareanbieter (ISVs) und Cloud-Service-Provider (CSPs).

Die Erweiterung erfolgt im Rahmen des weiteren Ausbaus des Channel-First-Geschäfts von Parallels. Mit den neuen Programmen unterstützt Parallels unterschiedliche Geschäftsmodelle im Channel - von klassischen Resellern bis hin zu MSPs, ISVs und CSPs, die Parallels-Technologien in Managed Services, integrierte Lösungen und Cloud-Services einbinden.

"Unsere Partner spielen eine zentrale Rolle dabei, wie wir Parallels-Lösungen zu unseren Kunden bringen", sagt Michelle Chiantera, Chief Revenue Officer bei Parallels. "Mit diesen Neuerungen schaffen wir klarere Möglichkeiten für unterschiedliche Geschäftsmodelle. Unser Ziel ist es, Partnern das Know-how, die Ressourcen und die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, um ihr Geschäft gemeinsam mit Parallels auszubauen."

Ein eigenes Partnerprogramm für Parallels Desktop

Das neue Parallels Desktop-Partnerprogramm unterstützt Partner beim Verkauf und Support von "Parallels Desktop for Business" und "Parallels Desktop for Enterprise". Es umfasst zwei Partnerstufen, Authorized und Premier. Die Vorteile erweitern sich, wenn Partner ihr Parallels Desktop-Geschäft und ihre technische Expertise ausbauen.

Authorized Partner erhalten unter anderem Zugang zum Parallels-Partnerportal, Vertriebsschulungen, NFR-Lizenzen sowie Kunden- und technischem Support. Premier Partner können zusätzlich von Deal-Registration-Incentives, Account Management, Geschäftsplanung und Pre-Sales-Support profitieren.

Das Programm hilft Partnern außerdem, von der zunehmenden Verbreitung von Macs in Unternehmen zu profitieren, in denen weiterhin Windows-Anwendungen und -Workflows benötigt werden.

Ausbau des Parallels Workspaces-Partnerprogramms

Das erweiterte Workspaces-Partnerprogramm richtet sich auch an Partner, die Parallels-Technologien als Teil von Managed Services, Integrationen und Cloud-Angeboten bereitstellen.

Klassische Reseller bleiben in den bestehenden Stufen "Essential", "Silver", "Gold" und "Platinum". Der neue "Solutions Partner"-Pfad bewertet MSPs, ISVs und CSPs dagegen stärker nach Kundenakzeptanz, technischer Expertise und Serviceangeboten als nach klassischem Reseller-Umsatz.

Qualifizierte Partner erhalten unter anderem Zugang zu technischen Schulungen, NFR-Lizenzen, Marketingunterstützung, Incentives, Geschäftsplanung, Pre-Sales-Support sowie Unterstützung bei Deployment und Implementierung.

Die Erweiterung spiegelt das Wachstum von Parallels Workspaces in den Bereichen Anwendungs- und Desktop-Bereitstellung, DaaS und sicherer browserbasierter Zugriff wider und unterstreicht die wichtige Rolle der Partner bei der Bereitstellung umfassender Kundenlösungen. Das zeigt sich auch in der kontinuierlichen Ausweitung des Vertriebs- und Partnernetzwerks von Parallels in Europa, dem Nahen Osten, Japan und anderen Teilen Asiens.

"Seit meinem Eintritt in das Unternehmen hat Parallels Workspaces, einschließlich Parallels RAS, DaaS und Browser Isolation, seinen ARR nahezu verdreifacht und seinen Kundenstamm mehr als verdreifacht", sagt Christa Quarles, CEO von Parallels. "Unsere Partner haben bei diesem Wachstum eine wichtige Rolle gespielt. Mit der Erweiterung des Programms können wir ein noch breiteres Spektrum an Partnern beim Aufbau von Services und Lösungen rund um unsere Technologie unterstützen."

Partner + Distribution Summit in Malta

Als weiteres Zeichen seines Engagements für Partner und Vertriebspartner sowohl im Bereich Parallels Desktop als auch im Bereich Parallels Workspaces wird Parallels seine EMEA-Partner- und Vertriebspartner-Community am 14. und 15. Oktober in Malta zum "Partner + Distribution Summit" zusammenbringen.

Verfügbarkeit

Das aktualisierte Parallels Workspaces-Partnerprogramm und das neue Parallels Desktop-Partnerprogramm werden ab dem 1. Dezember 2026 verfügbar sein.

Weitere Informationen zum Parallels Workspaces-Partnerprogramm finden Sie unter: www.parallels.com/partners/workspaces/

Über Parallels

Parallels ist ein weltweit führender Anbieter von plattformübergreifenden und Virtualisierungslösungen, die es Unternehmen und Privatpersonen ermöglichen, sicher und von jedem Gerät und jedem Ort aus auf Anwendungen und Daten zuzugreifen.

Parallels betreibt zwei Kerngeschäftsbereiche. Parallels Desktop ermöglicht es Privatpersonen und Unternehmen, Windows-Anwendungen auf Mac-Computern auszuführen, und bietet dabei ein nahtloses, nativähnliches Erlebnis, ohne dass Geräte gewechselt oder Arbeitsabläufe unterbrochen werden müssen. Parallels Workspaces stellt über Parallels RAS, Parallels DaaS und Parallels Browser Isolation einfache, flexible und sichere virtuelle Anwendungen und Desktops bereit und bietet damit eine moderne, kostengünstige Alternative zu herkömmlichen VDI-Lösungen in Hybrid- und Cloud-Umgebungen.

Gemeinsam helfen die Geschäftsbereiche von Parallels Kunden dabei, Komplexität zu reduzieren, den IT-Betrieb zu optimieren, die Sicherheit zu verbessern und eine nahtlose Benutzererfahrung über Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iOS, Android sowie die Cloud und neue Anwendungsmodelle hinweg zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.parallels.com.

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Ashley Ruess

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