Die Aktie von British American Tobacco ist nach der jüngsten Korrektur wieder deutlich spannender bewertet. Während der Markt die strukturellen Risiken des klassischen Tabakgeschäfts weiterhin einpreist, sprechen das starke Wachstum von Velo, steigende Margen und eine hohe Dividendenrendite für eine attraktive Kaufchance. British American Tobacco zählt zu den größten Tabakkonzernen weltweit und baut sein Geschäft zunehmend auf moderne, tabakfreie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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