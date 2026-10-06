Baywobau, Rock Capital Group und die Domicil Real Estate AG bündeln ihre Projektentwicklungs-, Bau- und Vertriebskompetenz in einem neuen Gemeinschaftsunternehmen. Was sie mit der neu gegründeten "Deutsche Wohnvorsorge" geplant haben. Das Immobilienunternehmen Baywobau, der Projektentwickler im Bereich Wohn- und Gewerbebau Rock Capital Group und das Münchener Immobilieninvestmenthaus Domicil Real Estate haben das Gemeinschaftsunternehmen Deutsche Wohnvorsorge gegründet. Darin vereinen die Partner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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