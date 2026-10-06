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Dow Jones News
06.10.2026 15:27 Uhr
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MÄRKTE USA/Wall Street dürfte auf Rekordkurs bleiben

DJ MÄRKTE USA/Wall Street dürfte auf Rekordkurs bleiben

DOW JONES--Anleger an der Wall Street bleiben am Dienstag in Kauflaune. Der Aktienterminmarkt signalisiert einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt. Auch die Nasdaq dürfte nach dem Rekordhoch des Vortages weiter zulegen, weil auch die Rally im Technologiesektor weiterzulaufen scheint. Händler sprechen von einem breiten Marktoptimismus rund um Künstliche Intelligenz. Zwar bestehen weiterhin Bedenken mit Blick auf zuletzt stark gestiegenen Anleiherenditen in der Nähe von Mehrjahrzehnthochs. Aber immerhin klettern die Renditen aktuell nicht mehr, sondern kommen sogar leicht zurück und stützen daher den Aktienmarkt etwas.

Aktienkäufer betrachteten die Aktienmärkte primär als inflationsgeschütztes Wachstumsvehikel, heißt es im Handel. Ein Rückgang der Ölpreise unter die Marke von 100 US-Dollar stützt ebenfalls die Kauflaune. Erdöl der Sorte Brent verbilligt sich um 2,6 Prozent auf 97,72 US-Dollar je Fass, US-Leichtöl der Sorte WTI wird klar unter der 90-Dollarmarke gehandelt. Saudische und jemenitische Streitkräfte haben eine Gegenoffensive gestartet und die Huthi-Rebellen im Jemen zurückgedrängt. Diese verlieren dadurch ihre Kontrolle über die Meerenge Bab al-Mandab - einer wichtigen Transitroute für Energieexporte durch das Rote Meer. Dies wird als ein Zeichen für eine Verbesserung der Angebotssituation interpretiert. "Kuwait gibt an, derzeit 75 Prozent des Vorkriegsniveaus zu produzieren, während die Saudis den offiziellen Verkaufspreis ab November für Lieferungen nach Asien gesenkt haben - ein Zeichen für eine verbesserte Versorgungslage", urteilen die ING-Analysten.

Die Renditen von US-Staatsanleihen geben indes nach, zehnjährige Benchmark-Anleihen werfen mit 5,27 Prozent 4 Basispunkte weniger ab - belastet von den deutlich gesunkenen Rohölpreisen und somit nachlassenden Inflationssorgen. Am Montag hatte die Rendite mit 5,35 Prozent den höchsten Stand seit 2002 erreicht. Es wird erwartet, dass die am frühen Abend (MEZ) anstehende Auktion von dreijährigen US-Staatsanleihen im Volumen von 58 Milliarden US-Dollar gut aufgenommen wird.

Der Dollar-Index gibt mit 0,4 Prozent deutlich nach - belastet von sinkenden Marktzinsen. Der Euro erholt sich indes, nachdem die französische rechtsextreme Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen versprochen hat, das Staatsdefizit stark zu senken.

Sinkende Marktzinsen und Dollar-Schwäche hieven den Goldpreis nach oben. "Gold legt leicht zu, da Anleger angesichts wachsender fiskalischer Sorgen in Europa sichere Häfen suchen", ergänzen die ING-Analysten.

Im KI-Sektor ziehen AMD vorbörslich um 1,7 Prozent an. CEO Lisa Su äußerte sich optimistisch zur Chipnachfrage. Diese übersteige das Angebot. Applied Digital ziehen um 2,8 Prozent an, der Betreiber von Rechenzentren sicherte sich für einen geplanten KI-Standort in Finnland Zugang zu einer potenziellen Stromkapazität von bis zu 1 GW.

Die geplante Übernahme des US-Infusionstherapieanbieters Option Care Health durch McKesson und CD&R treibt den Kurs um 33 Prozent nach oben. 

=== 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,79 -0,04    4,84      4,78 
5 Jahre           5,02 -0,04    5,08      5,01 
10 Jahre          5,27 -0,04    5,33      5,25 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:59 
EUR/USD          1,1269  +0,4   0,0048     1,1221   1,1256 
EUR/JPY          178,26  +0,6   1,0800     177,18  177,6800 
EUR/CHF          0,9361  +0,5   0,0043     0,9318   0,9333 
EUR/GBP          0,8487  +0,0   0,0001     0,8486   0,8505 
USD/JPY          158,16  +0,2   0,2600      157,9  157,8300 
GBP/USD          1,3275  +0,4   0,0056     1,3219   1,3231 
USD/CNY          6,7045  +0,0   0,0015     6,7045   6,7045 
USD/CNH          6,7001  -0,1  -0,0034     6,7035   6,7060 
AUS/USD          0,6982  +0,2   0,0013     0,6969   0,6948 
Bitcoin/USD      86.267,00  +0,6   481,88    85.785,12 85.179,46 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         87,08  -2,6   -2,35      89,43 
Brent/ICE         97,72  -2,6   -2,60     100,32 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.175,42  +0,9   35,93    4.139,49 
Silber           61,50  +0,7    0,45      61,05 
Platin         1.713,35  -0,5   -7,90    1.721,25 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

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October 06, 2026 08:56 ET (12:56 GMT)

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