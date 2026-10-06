Leipzig (ots) -Zwei neue Fälle, familiäre Verwicklungen und ein Jubiläum: Im November ermitteln Yvonne Catterfeld und Götz Schubert erneut als Viola Delbrück und Burkhard "Butsch" Schulz in Görlitz. "Das Lied der Tochter" läuft am 12. November, "Muttermord" am 19. November, jeweils um 20.15 Uhr im Ersten. Beide Filme sind ab 9. November, ab 20.15 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.In "Das Lied der Tochter" kehrt Butschs erwachsene Tochter Emmy (Anna Bachmann) nach Görlitz zurück, um bei der Kripo ihr Praxisstudium zu absolvieren. Doch ihre Rückkehr hat noch einen anderen Grund, den Emmy geheim hält. In "Muttermord" wird ausgerechnet Violas Mutter Rose (Petra Zieser) zur Zeugin bei einem Mord. Der Fall zwingt Viola damit auch, sich mit ihrer schwierigen Beziehung zur Mutter auseinanderzusetzen.Unser Mediendossier bietet ausführliche Informationen zu den neuen Filmen und zum zehnjährigen Ausstrahlungsjubiläum der ARD-Krimireihe "Wolfsland", darunter Statements der Produzentin Jutta Müller und des Autorenduos Sönke Lars Neuwöhner und Sven S. Poser sowie Interviews mit Regisseurin Constanze Knoche und den beiden Hauptdarstellenden Yvonne Catterfeld und Götz Schubert.Mediendossier: https://reportage.mdr.de/Mediendossier_Wolfsland"Wolfsland" ist eine Produktion der Molina Film im Auftrag von ARD Degeto Film und MDR für die ARD.Die Filme stehen für Rezensionszwecke im Vorführraum des Ersten zur Verfügung: presse.daserste.deWeite honorarfreie Fotos finden Sie auch unter ardfoto.dePressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6366081