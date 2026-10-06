Berlin (ots) -Gäste aus Politik, Wissenschaft und Industrie diskutieren am 10. und 11. November mit der Pharmabranche über Versorgungssicherheit und die Zukunft des Pharmastandorts DeutschlandWie kann Deutschland die Arzneimittelversorgung sichern, die gesetzliche Krankenversicherung finanzierbar halten und zugleich wieder an wirtschaftlicher und technologischer Stärke gewinnen? Über diese Fragen diskutieren Bundesgesundheitsminister Dr. Carsten Linnemann, Bundeskanzleramtschefin Nina Warken sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Selbstverwaltung und Industrie bei der Jahrestagung von Pharma Deutschland am 10. und 11. November im Humboldt Carré in Berlin.Im Mittelpunkt stehen Versorgungssicherheit und Resilienz, die Potenziale von Selbstmedikation und Prävention, globale Preis- und Lieferbedingungen sowie die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas als Pharma- und Medizintechnikstandort."Eine leistungsfähige Arzneimittelversorgung ist kein Selbstläufer. Sie braucht verlässliche Rahmenbedingungen, Innovation und einen konstruktiven Dialog zwischen Politik und Industrie", sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Unsere Jahrestagung rückt die Fragen in den Mittelpunkt, die für Patientinnen und Patienten, Unternehmen und den Standort Deutschland jetzt entscheidend sind."Den öffentlichen Teil eröffnet am 10. November ein Impulsvortrag von Bundesgesundheitsminister Dr. Carsten Linnemann. Anschließend folgt Staatssekretär Christian Luft aus dem Bundesministerium für Gesundheit mit einer Keynote zur Versorgungssicherheit und GKV-Finanzierung. Anschließend geht es mit Dr. Ina Lucas, ABDA-Vize-Präsidentin, Dr. Christine Neumann-Grutzeck, Präsidentin BDI, Dr. Ute Wiedemann, Vorständin des DAK, Babette Reiken, Geschäftsführerin Pohl-Boskamp, Kristina Ostertag, Global Head Communications & Government Affairs - Commercial Vaccines GSK, und Lutz Boden, Geschäftsführer OTC-Markt Pharma Deutschland, um Selbstmedikation und Prävention. Am Abend spricht Bundeskanzleramtschefin Nina Warken mit Jörg Wieczorek, Vorstandsvorsitzender von Pharma Deutschland, über die politischen Voraussetzungen für Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Stärke.Am zweiten Tag stehen die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas sowie Pharma als Wirtschafts- und Sicherheitspolitik im Mittelpunkt. Impulse geben unter anderem Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, Alexandra Bishop, Geschäftsführerin von AstraZeneca Deutschland, und EU-Kommissar für Gesundheit und Tierschutz Olivér Várhelyi. Zu den weiteren Gästen zählen Daniel Andrich von AmCham Germany, Prof. Dr. Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Dr. Rainer Becker von der Europäischen Kommission und der Europaabgeordnete Oliver Schenk.Die öffentliche Jahrestagung von Pharma Deutschland findet am Dienstag, 10. November 2026, ab 14:00 Uhr sowie am Mittwoch, 11. November 2026, von 9:00 bis 14:00 Uhr im Humboldt Carré, Behrenstraße 42, 10117 Berlin, statt.Das Programm und den Anmeldelink finden Sie auf unserer Webseite._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6366073