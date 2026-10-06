Schneider Electric: Der 22,6-Milliarden-Dollar-Schachzug im Kampf um die Industrie-Software

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 260 2027/09: Basiswert Schneider Electric
224,26 EUR 224,30 EUR -2,27% Basiswertkurs: 272,80 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Quelle: Paris, 05.10. Max Rendite 15,86% Discount in % 17,74% Abstand zum Cap in % -4,69% Max Rendite in % p.a. 16,10% p.a. Cap 260,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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