EQS-News: Rovensa Next / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

ROVENSA NEXT STELLT DIE TATSÄCHLICHEN HERAUSFORDERUNGEN DER LANDWIRTE IN DEN MITTELPUNKT SEINER NÄCHSTEN PHASE DER "BIOSOLUTIONIZE AGRICULTURE"



06.10.2026 / 15:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AUF DER FRUIT ATTRACTION 2026 Dieser Ansatz markiert einen Wandel hin zu einem stärker kundenorientierten und beratungsorientierten Modell, das die Bedürfnisse der Landwirte mit agronomischem Fachwissen, Praxiserfahrungen und integrierten Strategien von im Bereich Biosolutions verbindet.

Das neue Rahmenkonzept basiert auf einer Analyse von fast 30 konkreten Herausforderungen, mit denen Landwirte konfrontiert sind - von abiotischem Stress durch Klima und , Schädlings und Krankheitsdruck bis hin zu Bodendegradation und Nährstoffineffizienz, Erntequalität, Rentabilität und ineffizienter Ressourcennutzung.

Das Unternehmen stellte diese Methodik anhand einer praktischen Strategie zum Umgang mit Hitze- und Trockenstress vor, die integrierte Lösungen umfasst, mit denen sich die Bewässerungsmenge nachweislich um 7,05 Kubikmeter pro Hektar senken und gleichzeitig die aktive Wurzeloberfläche um 16 % vergrößern lässt. MADRID, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Rovensa Next , , der weltweit führende Anbieter von Bioslösungen für die Landwirtschaft, hat heute auf der Fruit Attraction die Weiterentwicklung seiner globalen Kampagne : Biosolutionize Agriculture bekannt gegeben, die nächste Phase der 2025 gestarteten Plattform einleitet. Nach dem neuen Vorschlag: "Echte Herausforderungen. Bewährte Biosolutions." - Die Kampagne stellt die dringendsten Herausforderungen der Landwirte auf dem Feld in den Mittelpunkt ihres Ansatzes für Biosolutions. Die erste Phase der Initiative : Biosolutionize Agriculture konzentrierte sich darauf, das Bewusstsein für biologische Lösungen und deren Potenzial zur Förderung einer nachhaltigeren und rentableren Landwirtschaft zu schärfen. In dieser neuen Phase verfolgt einen stärker kundenorientierten und beratungsorientierten Ansatz, der vom jeweiligen Kontext und den Herausforderungen jedes einzelnen Kunden ausgeht und nicht von einzelnen Produkten oder Kategorien von Biosolutions. Diese Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Landwirtschaft mit immer komplexeren und miteinander verflochtenen Herausforderungen konfrontiert ist. Extremwetterereignisse stellen weltweit nach wie vor eine der größten Bedrohungen für die Rentabilität landwirtschaftlicher Betriebe dar. Dies geben 45 % der Landwirte weltweit an, in Lateinamerika sind es sogar 58 % - dort sind sie laut der McKinsey-Umfrage 2026 Global Farmer Insights unter dem Titel das größte Problem. Eine in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlichte Studie schätzt zudem, dass der Klimawandel die weltweite landwirtschaftliche Produktivität seit 1961 um etwa 21 % verringert hat. "Landwirte müssen gleichzeitig so viele verschiedene Herausforderungen bewältigen - von Wasserknappheit, Hitze und Dürre bis hin zu Bodendegradation, Schädlings- und Krankheitsdruck sowie der Effizienz des Einsatzes von Betriebsmitteln, um nur einige zu nennen", sagte Riccardo Vanelli, Chief Innovation and Strategy Officer bei Rovensa Next. "Unsere Aufgabe besteht darin, diese Herausforderungen aus der Praxis in integrierte, evidenzbasierte Strategien für biologische Lösungen umzusetzen - unter Einbeziehung agronomischen Fachwissens, Felddaten und technischer Unterstützung -, um die Produktivität, Rentabilität und allgemeine Widerstandsfähigkeit in einem zunehmend volatilen Geschäftsumfeld zu verbessern." Rovensa Next hat unter fast 30 Herausforderungen analysiert, mit denen Landwirte konfrontiert sind, und diese in fünf Kategorien eingeteilt: Klima und abiotischer Stress; Schädlings- und Krankheitsdruck; Bodendegradation und Nährstoffineffizienz; Druck auf Erträge, Qualität und Rentabilität; sowie ineffiziente Ressourcennutzung. Dieses Rahmenkonzept verbindet agronomisches Wissen, Erkenntnisse aus der Praxis und ergänzende biologische Lösungen, um Herausforderungen gezielter und ganzheitlicher anzugehen. GLOBALE HERAUSFORDERUNGEN MIT LOKALEN REALITÄTEN VERBINDEN Zu den festgestellten Problemen zählen ein höheres Risiko von Ernteausfällen während kritischer phänologischer Zeitfenster, größere Ertragsschwankungen im Jahresvergleich sowie eine zunehmende Abhängigkeit von Bewässerung und steigende Wasserkosten. Ihre Auswirkungen variieren je nach Anbausystem und Region erheblich - von Margeninstabilität beim Zitrusfrüchteanbau in Mittelmeermärkten wie Spanien und Italien über Ertragsschwankungen bei Maisfruchtfolgen im Mittleren Westen der USA bis hin zu Dürrezyklen, die sich auf die Margen bei Sojabohnen in Brasilien auswirken. "In der Landwirtschaft geht es nicht mehr darum, für jedes einzelne Problem ein einziges Produkt zu verschreiben", fügte hinzu Riccardo Vanelli. "Unser Schwerpunkt liegt darauf, Erzeuger, Händler und Kunden mit dem Wissen, dem Fachwissen und der Fähigkeit auszustatten, die Wechselwirkungen verschiedener Faktoren während des gesamten Anbauzyklus zu erkennen, um umfassende, integrierte Strategien für biologische Lösungen zu entwickeln, die auf jede Kultur, jedes Produktionssystem und die regionalen Gegebenheiten zugeschnitten sind." Auf der Fruit Attraction veranschaulichte Rovensa Next diesen beratenden Ansatz anhand eines praktischen Beispiels für eine Strategie zur Bewältigung von Wasserknappheit, Bodendegradation und abiotischem Stress. Diese miteinander verknüpften Herausforderungen wirken sich angesichts rekordverdächtiger Hitzewellen und anhaltender Dürren in Europa sowie in Nord- und Südamerika und anderen wichtigen Agrarregionen zunehmend auf die Landwirte aus. Während einer schweren Hitzewelle sind die ersten Anzeichen von Stress nicht immer sichtbar. Eine verminderte Nährstoffaufnahme, eine geringere Wasserverfügbarkeit im Boden sowie ein gehemmtes Wurzelwachstum können die Ertragsleistung der Pflanzen schon lange vor dem Auftreten von Symptomen auf dem Feld beeinträchtigen. Im Zusammenhang mit der Bodendegradation hob das Unternehmen beispielsweise hervor, warum die Stärkung des Wurzelsystems und der Bodenfunktionalität von entscheidender Bedeutung ist. Das Programm umfasste Lösungen wie TurboRoot, das die Feinwurzelbildung fördert und nachweislich eine Steigerung des Trockenmasseertrags um 18 % sowie eine Verbesserung der Futterenergie pro Hektar um 19,3 % bewirkt hat. Um die Nährstoffverfügbarkeit zu verbessern und den Pflanzen zu helfen, die Bodenressourcen besser zu nutzen, wurde Humifirst in die Strategie integriert. In elf Versuchen erzielte die Technologie trotz einer um zwei Drittel reduzierten Phosphoreinbringung um 10 % höhere Erträge und zeigte damit, wie eine höhere Nährstoffeffizienz die Ernteerträge steigern und gleichzeitig den Düngemitteleinsatz optimieren kann. Darüber hinaus wurde Transformer vorgestellt, das die Wasserspeicherung verbessert und so das Bewässerungsvolumen um 7,05 Kubikmeter pro Hektar reduziert (), während der Biodünger Wiibio die Bodenbiologie reaktiviert und die mikrobielle Biomasse um 70 % erhöht. Im oberirdischen Bereich sah die Strategie den Einsatz von Phylgreen vor, um den Erzeugern den Übergang von einem reaktiven zu einem präventiven Stressmanagement zu erleichtern , indem die natürlichen Abwehrmechanismen der Pflanze unterstützt wurden. Dies wurde mit vorbeugenden Pflanzenschutzstrategien kombiniert, um das Krankheitsrisiko zu verringern, bevor sich eine Infektion festsetzt. Die Orangenöl-Lösung von Rovensa Next, die auf der patentierten Orowet-Technologie basiert, ergänzt das Resistenzmanagement, indem sie durch direkten physikalischen Kontakt wirkt. Feldversuche zeigten eine Wirksamkeit von bis zu 75,7 % gegen den Falschen Mehltau der Weinrebe und eine durchschnittliche Wirksamkeit von 60,2 % gegen Thripse bei Zwiebelgemüse. Dieser Ansatz verdeutlicht das Engagement von Rovensa Next, Händlern und Landwirten ein umfassendes Portfolio an biologischen Lösungen anzubieten und ganzheitliche, integrierte Strategien bereitzustellen, die speziell auf die praktischen Herausforderungen in der Praxis zugeschnitten sind. EIN UMFASSENDER ANSATZ FÜR DEN KUNDENSUPPORT Die Entwicklung von "Biosolutionize Agriculture" steht für ein umfassendes Ökosystem, das darauf ausgelegt ist, den Kundensupport weltweit zu verbessern. Es vereint das gesamte Leistungsspektrum von Rovensa Next, wissenschaftlich fundierte Biolösungen, Praxiserfahrung und agronomisches Wissen. Durch die Zusammenführung dieser Säulen stellt das Unternehmen sicher, dass sein Beratungsmodell über herkömmliche Produktempfehlungen hinausgeht und integrierte Strategien liefert, die auf die besonderen Herausforderungen der jeweiligen Kulturpflanzen und Regionen zugeschnitten sind. Rovensa Next baut zudem das Fachwissen und die Kompetenzen im Bereich des Kundensupports weiter aus. Zu seiner weltweiten Initiative zum Kapazitätsaufbau gehört die KI-gestützte Wissensplattform, die mehr als 10.000 interne Artikel und Erkenntnisse aus über 4.000 Versuchen enthält und nach Kulturpflanzen und geografischen Regionen gegliedert ist. Die Plattform stellt Teams geprüfte wissenschaftliche Informationen zur Verfügung, um relevantere, evidenzbasierte Empfehlungen zu ermöglichen. Ergänzt wird dies durch die der Rovensa Next Training Academy, die Teams dabei unterstützt, die betrieblichen Rahmenbedingungen und Herausforderungen ihrer Kunden zu verstehen, damit sie relevantere und maßgeschneiderte Strategien für Biosolutions entwickeln und empfehlen können. Durch diesen einheitlichen Rahmen versetzt Rovensa Next lokale Teams in die Lage, globale landwirtschaftliche Herausforderungen nahtlos mit den Gegebenheiten vor Ort zu verknüpfen. Dieser wissenschaftlich fundierte Ansatz bietet Händlern und Landwirten die wirksamen Lösungen, die sie benötigen, um landwirtschaftliche Betriebsmittel zu optimieren, Stress zu mindern, den Einsatz synthetischer Mittel zu reduzieren und sowohl die langfristige Rentabilität als auch die Nachhaltigkeit in landwirtschaftlichen Betrieben zu fördern. Über Rovensa Next Rovensa Next ist , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Biosolutions für die Landwirtschaft. Mit über 2.200 Mitarbeitern , die weltweit verteilt sind, vermarktet Rovensa Next seine Produkte in über 90 Ländern. Unter vereint das Unternehmen ein globales Netzwerk aus 39 Forschungs- und Entwicklungslabors, Kompetenzzentren, Versuchsfeldern und Gewächshäusern, 12 Produktionsstätten, über 170 Partnerschaften mit Forschungszentren und Universitäten, 100 Spezialisten für Forschung, Entwicklung und Innovation sowie ein engagiertes Team von mehr als 850 Experten vor Ort. Rovensa Next vermarktet das branchenweit umfassendste Portfolio an Bioslösungen, darunter Biostimulanzien, Biodünger, Bio-Nährstoffe, biologische Schädlingsbekämpfung und Hilfsstoffe. Das Unternehmen stützt sich auf innovative Technologien und Anbaumethoden und unterstützt Vertriebspartner und Erzeuger mit ganzheitlichen Lösungen, um die Rentabilität zu steigern, die Erträge zu erhöhen und die Leistung zu maximieren. Rovensa Next ist das Ergebnis der Zusammenführung von zwölf wegweisenden Unternehmen im Bereich der nachhaltigen mit jahrzehntelanger erfolgreicher Erfolgsbilanz im Bereich der Biosolutions: Agrichembio, Agro-K, Agrotecnologia, Cosmocel, Idai Nature, Microquimica, MIP Agro, Oro Agri, OGT, Rodel, SDP und Tradecorp. Weitere Informationen finden Sie unter, www.rovensanext.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/rovensa-next-stellt-die-tatsachlichen-herausforderungen-der-landwirte-in-den-mittelpunkt-seiner-nachsten-phase-der-biosolutionize-agriculture-302899865.html



06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News