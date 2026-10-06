© Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMXWarren Buffett verneinte stets, dass Berkshire Dividenden auszahlen wird. Doch die Stimmen werden lauter, dies zu tun.
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Trotz anhaltender Ablehnung durch Warren Buffett wächst die Forderung nach Dividendenauszahlungen bei Berkshire Hathaway. Historisch setzte Buffett bei Investitionen in Krisenzeiten, wie etwa der 5-Milliarden-Dollar-Hilfe für Goldman Sachs im Jahr 2008, auf attraktive Konditionen. Durch den Erwerb von Vorzugsaktien sicherte sich Berkshire damals eine jährliche Dividende von 10 Prozent, was einer Zahlung von 500 Millionen US-Dollar pro Jahr entsprach.
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