Mainz (ots) -
Donnerstag, 15. Oktober 2026, 0.45 Uhr
Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:
Zwei Menschen in einem Studio - ohne die Möglichkeit, einander aus dem Weg zu gehen: "Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" heißt das Gesprächsformat im ZDF.
Immer dabei: Jan Fleischhauer, Kolumnist, Autor und eine streitlustige Stimme im deutschen Journalismus.
Jan Fleischhauer meint: Klimaschutz ist zum Lifestyle der Besserverdienenden geworden. Hannes Jaenicke entgegnet: Klimaschutz hängt nicht vom Konto, sondern vom eigenen Verhalten ab.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6366121
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Immer dabei: Jan Fleischhauer, Kolumnist, Autor und eine streitlustige Stimme im deutschen Journalismus.
Jan Fleischhauer meint: Klimaschutz ist zum Lifestyle der Besserverdienenden geworden. Hannes Jaenicke entgegnet: Klimaschutz hängt nicht vom Konto, sondern vom eigenen Verhalten ab.
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