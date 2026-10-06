Mainz (ots) -Im Oktober startet die mittlerweile elfte Staffel der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten ZDFneo-Wissenschaftssendung "MAITHINK X - Die Show". In sieben neuen Folgen ordnet Chemikerin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim aktuelle gesellschaftliche Debatten und alltagsnahe Fragen wissenschaftlich ein - relevant, witzig und manchmal auch ein bisschen nerdy. Die neue Staffel beschäftigt sich unter anderem mit gesundem Schlaf, Künstlicher Intelligenz und Narzissmus. Die neuen Folgen sind ab Sonntag, 11. Oktober 2026, um 22.15 Uhr in ZDFneo zu sehen und am Sendetag ab 6.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal verfügbar."Wir werden täglich mit einer unüberschaubaren Flut von Informationen konfrontiert, die uns in den klassischen Medien und in den sozialen Netzwerken überrollen. Tendenz steigend!", so Mai Thi Nguyen-Kim. "Auch durch den Einsatz von KI-Inhalten wird es immer schwieriger, den Durchblick zu behalten. Bei 'MAITHINK X' wollen wir Orientierung geben. Wir erklären nicht nur Wissenschaft, sondern sortieren, ordnen ein und geben Kontext."Das Wissenschaftsformat erreicht regelmäßig auf allen Plattformen Millionen: linear in ZDFneo, im ZDF-Streaming-Portal und auf Social Media. Auf den Instagram- und TikTok-Kanälen "maithinkx" gewährt Mai Thi Nguyen-Kim Einblick in die Hintergründe der Show, beantwortet Fragen aus der Community und ordnet aktuelle Themen wissenschaftlich ein. Auf dem "MAITHINK X"-YouTube-Kanal finden sich ausgewählte Sendungen sowie exklusive Videos zu aktuellen Themen.In der neuen Staffel "MAITHINK X - Die Show" setzt sich Mai Thi Nguyen-Kim mit diesen Themen auseinander:Wie falsch kann man schlafen?ZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 11. Oktober 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneoDie Wahrheit über die WechseljahreZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 18. Oktober 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneoWas bringt Psychotherapie?ZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 25. Oktober 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneoDer Narzissmus-IrrtumZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 1. November 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneoGesunder Darm - was braucht mein Mikrobiom?ZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 8. November 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneoSo (un)verlässlich ist KIZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 15. November 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneoHeilpraktiker: Das musst du vorher wissenZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 22. November 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneoKontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/maithink-x-die-show?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Weitere Presseinformationen und für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten Previews zu "Wie falsch kann man schlafen?" und "Die Wahrheit über die Wechseljahre" sind im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/maithink-x-die-show-4) zu finden.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6366115