Leipzig/Erfurt (ots) -Wie definiert sich die gesellschaftliche Mitte? Wie hat sich das Wahlverhalten dieser sogenannten Mittelschicht verändert? Haben die ehemaligen Volksparteien ausgedient? Diese und andere Fragen diskutieren interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Politikerinnen und Politikern sowie einem Wissenschaftler bei "Fakt ist! Aus Erfurt" am Mittwoch, 7. Oktober, 20.15 Uhr live im Livestream und auf mdr.de/fakt-ist. Im MDR Fernsehen läuft die Sendung ab 20.45 Uhr.Kathleen Bernhardt und Lars Sänger moderieren den Talk, bei dem das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt. Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:- Wiebke Muhsal (AfD), Parlamentarische Geschäftsführerin der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag- Katharina Schenk (SPD), Thüringer Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie- Andreas Bühl (CDU), Fraktionsvorsitzender der CDU im Thüringer Landtag- Prof. Dr. Oliver Lembcke, Politikwissenschaftler, Ruhr-Universität Bochum"Der Diskurs ist so aufgeheizt, dass nur noch extreme Parolen durchdringen", bedauert der CDU-Fraktionschef im Thüringer Landtag Andreas Bühl. Gleichzeitig gesteht er ein, dass seiner Partei auf Bundesebene momentan eine klare Vision fehle, wie Deutschland zukunftsfähig gemacht werden soll. Für die parlamentarische Geschäftsführerin der Thüringer AfD-Landtagsfraktion Wiebke Muhsal steht fest: "Die Mitte der Gesellschaft fühlt sich von den etablierten Parteien nicht mehr repräsentiert." Das Erstarken der Ränder sei somit ein klares Verschulden der ehemaligen Volksparteien CDU und SPD.Das sieht der Politikwissenschaftler Professor Oliver Lembcke von der Ruhruniversität Bochum ähnlich: "Wohin sollen denn frustrierte Wähler sich wenden, wenn die Mitte schon besetzt ist durch SPD und CDU?" Für die Thüringer Sozialministerin Katharina Schenk haben Kompromisse, die ihre Sozialdemokraten in Regierungskoalitionen eingehen müssen, einen negativen Effekt. Dadurch würden in vielen Politikfeldern die Kernlinien der Partei verwässert. Sie macht Defizite in der Verteilungsgerechtigkeit als eine Ursache für den Wählerfrust aus.Fakt ist! Aus Erfurt: "Die Krise in der Mitte - Geht's nur noch extrem?"Mittwoch, 07.10.2026, 20.15 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-istMittwoch, 07.10.2026, 20.45 Uhr im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR, Landesfunkhaus Thüringen, Kommunikation, Jens Borghardt,Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6366133