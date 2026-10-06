Für die einen ist SpaceX ein technologischer Überflieger mit schier grenzenlosem Potenzial. Für die anderen ist das Raumfahrt- und KI-Unternehmen hoffnungslos überbewertet. Was man dem Unternehmen aber nicht mehr nehmen kann, ist, dass es einen der spektakulärsten, wenn nicht sogar den spektakulärsten Börsengang hinlegte. Der Staub hat sich mittlerweile gelegt. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die SpaceX-Aktie bereits alle relevanten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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