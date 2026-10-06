Original-Research: LANXESS AG - von Parmantier & Cie. GmbH



06.10.2026 / 16:30 CET/CEST

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Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu LANXESS AG Unternehmen: LANXESS AG ISIN: DE0005470405 Anlass der Studie: Wissensbericht Empfehlung: Kauf seit: 06.10.2026 Kursziel: EUR 21,00 Kursziel auf Sicht von: 6 Monate Letzte Ratingänderung: n/a Analyst: René Parmantier

Europäische Chemie: Der Zyklus 2027 76-seitiger Wissensbericht und Branchenprimer zum deutschen Chemiesektor FRANKFURT AM MAIN, 6. Oktober 2026 | Parmantier & Cie. Research stellt "European Chemicals: The 2027 Cycle" vor: einen abschließenden Wissensbericht und Branchenprimer zum deutschen Chemiesektor mit 76 Inhaltsseiten. Der Bericht bietet institutionellen Anlegern einen analytischen Rahmen zur Beurteilung deutscher Chemieunternehmen im europäischen Produktions- und Wettbewerbsumfeld. Für jedes analysierte Unternehmen enthält er zudem eine individuelle Empfehlung und ein Kursziel mit einem Horizont von zwölf Monaten. Die zentrale These lautet, dass der Zyklus 2027 weniger durch eine einfache industrielle Erholung als vielmehr durch Restrukturierung, operative Hebelwirkung, Kapazitätsrationalisierung, Portfolioabspaltungen, Schuldenabbau und selektive Konsolidierung geprägt sein könnte. Die Analyse unterscheidet vorübergehende, angebotsbedingte Ergebnisimpulse von einer nachhaltigen Verbesserung der Absatzmengen, Margen und Cash-Generierung. Einzelempfehlungen und Kursziele auf Zwölfmonatssicht Die Empfehlungen werden so wiedergegeben, wie sie im abschließenden Bericht vom 6. Oktober 2026 veröffentlicht sind. Die Kursziele sind in EUR angegeben. Unternehmen Empfehlung 12-Monats-Kursziel (EUR) BASF Kaufen 59,00 Evonik Halten 20,50 LANXESS Kaufen (spek.) 21,00 Wacker Chemie Kaufen 106,00 SGL Carbon Kaufen (spek.) 5,40 K+S Halten 17,50 AlzChem Halten 140,00

Quelle: abschließender Bericht von Parmantier & Cie., Empfehlungstabelle auf dem Deckblatt. Der Bericht enthält keine Verkaufen-Empfehlung. "Kaufen (spek.)" übernimmt die spekulative Einstufung des Berichts. Referenzkurse: XETRA-Schlusskurse vom 1. Oktober 2026. Deutsche Chemieunternehmen verbinden zyklische Ergebnisrisiken mit strukturellen Fragen zu europäischen Produktionsnetzwerken, Energiekosten, globalem Wettbewerb und Kapitalallokation. Um dieses Zusammenspiel zu beurteilen, reicht es nicht aus, ein starkes Quartal fortzuschreiben oder Unternehmen mit unterschiedlichen Wettbewerbspositionen und Finanzierungsbedürfnissen pauschal mit demselben Bewertungsmultiplikator zu bewerten. Der Bericht untersucht fünf miteinander verbundene Themen: • Energie und Wettbewerbsfähigkeit der Produktion: relative Energie- und Rohstoffkosten, der zeitliche Verlauf von Kostenänderungen und die Voraussetzungen, unter denen ein vorübergehender Vorteil bei Produktspreads in eine nachhaltige operative Verbesserung übergehen könnte. • Chinesische Kapazitäten und Exportdruck: die Unterscheidung zwischen strukturellen Kostenvorteilen, Überkapazitäten und wechselnder Exportintensität sowie Unterschiede bei Produktqualifizierung, Kundenfreigaben und der Betroffenheit durch Importwettbewerb. • Auslastung, operative Hebelwirkung und eigene Verbesserungsmaßnahmen: das Zusammenspiel von Produktionsdurchsatz und Fixkostendegression mit Restrukturierungsprogrammen, Working Capital, Investitionen und freiem Cashflow. Der analytische Rahmen prüft, ob ausgewiesene Ergebnisverbesserungen durch wiederkehrende Cash-Generierung getragen werden. • Portfolioabspaltungen und Bilanzstärkung: der Zusammenhang zwischen Vermögensverkäufen, Spin-offs, Börsengängen, verbleibenden Kosten und Schuldenabbau. Die Abspaltung von BASFs Agricultural Solutions und deren Börsengangsoptionalität bieten einen konkreten Rahmen für die Analyse der Wertrealisierung, ohne einen vollzogenen Börsengang oder vorab festgelegte Erlöse zu unterstellen. • Selektive Konsolidierung und Bewertungsunterschiede: der Einfluss von Übernahmeprämien, Finanzierung, Integrationskosten und regulatorischen Beschränkungen auf die Wertschaffung - und weshalb scheinbar niedrige Bewertungsmultiplikatoren sowohl Erholungspotenzial als auch eine Bewertungsfalle signalisieren können. Die BASF-Evonik-Situation wird als ein wichtiger Katalysator innerhalb dieses breiteren Rahmens untersucht. Der Bericht hält eine bestätigte unverbindliche Kontaktaufnahme und Sondierungskontakte fest, nicht jedoch eine vereinbarte oder unterzeichnete Transaktion; Konditionen, Finanzierungsstruktur, Synergien, Zeitplan und Vollzug bleiben ungewiss. Medienberichte und hypothetische Transaktionswege werden nicht als von den Unternehmen bestätigte Tatsachen dargestellt. Der Bericht ist ein Branchenprimer und eine Wissensgrundlage, kein pauschal optimistisches Sektorvotum und kein Versprechen einer Erholung. Seine unabhängige Szenarioanalyse trennt Unternehmensmitteilungen und dokumentierte Unternehmensmaßnahmen ausdrücklich von Medienberichten, unbestätigten M&A-Szenarien und Annahmen von Parmantier & Cie. Zugleich benennt sie Gegenbelege und Risiken, darunter ungünstige Energiekosten, erneuten Exportdruck, schwache Cash-Konversion, verzögerte Abspaltungen und übermäßige Verschuldung bei Übernahmen. Institutionelle Anleger, Portfoliomanager, Analysten, Unternehmensstrategen und M&A-Fachleute, die den vollständigen Bericht erhalten oder dessen analytischen Rahmen besprechen möchten, können sich an research@parmantiercie.com wenden. Anfragen können auch vertiefendes Aktien- und Sektor-Research sowie die Entwicklung kurzfristiger Anlageideen betreffen. Zugang und Verbreitung unterliegen den jeweils geltenden Anforderungen an die Anlegerklassifizierung sowie den anwendbaren länderspezifischen, Compliance- und regulatorischen Anforderungen. Quelle: Parmantier & Cie. Research, European Chemicals: The 2027 Cycle, 6. Oktober 2026. Ausschließlich auf Grundlage des abschließenden Berichts erstellt; Informationsstichtage und Kennzeichnungen des Belegstatus sind dort erläutert. Seitenumfang: 76 Inhaltsseiten ohne Deckblatt und eine Leerseite; die bereitgestellte PDF-Datei umfasst 78 Seiten. Diese Pressemitteilung ist eine werbliche Zusammenfassung des vollständigen Research-Berichts und gibt dessen Anlageeinschätzungen, Risiken, Bewertungsmethoden, Offenlegungen und regulatorische Informationen nicht vollständig wieder. Sie stellt weder eine individuelle Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Analytische Annahmen, Prognosen und Transaktionsszenarien sind keine bestätigten Ergebnisse oder Garantien. Leser sollten den vollständigen Bericht einschließlich seiner rechtlichen Hinweise und Offenlegungen zu Interessenkonflikten heranziehen. Zugang und Verbreitung unterliegen den jeweils geltenden Anforderungen an die Anlegerklassifizierung sowie den anwendbaren länderspezifischen, Compliance- und regulatorischen Anforderungen. Parmantier & Cie. Research und/oder verbundene Unternehmen und Mitarbeiter können Positionen in den besprochenen Wertpapieren halten; der vollständige Bericht enthält die Offenlegungen zu Interessenkonflikten.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Parmantier_European_Chemicals_The_2027_Cycle_DE



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