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Dow Jones News
06.10.2026 16:39 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 7. Oktober 2026 (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 7. Oktober 2026 (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 07:00 PH/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Teilnahme an Panel der 
     philippinischen Zentralbank 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
     zuvor:  -1,1% gg Vm 
*** 08:00 SG/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zur Herbsttagung von 
     Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank 
*** 09:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung zu "The European 
     Commission Bank Competitiveness Report: A Dialogue between 
     EU Policy Makers and the Private Sector" 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033 
     im Volumen von 4 Mrd EUR 
  11:45 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Chemie 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
*** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Interview bei Handelsblatt-Konferenz 
*** 19:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Veranstaltung zu 
     "Beyond The Balance Sheet: How Banks Shape Our Financial 
     System" 
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. und 16. September 
***   - DE/Porsche AG, Kapitalmarkttag mit neuer 
     Strategie "Sportwagenschmiede '35" 
    - DE/SFC Energy AG, Kapitalmarkttag 
    - CN/Börsenfeiertag: China 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige

Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 10:04 ET (14:04 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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