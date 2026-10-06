Marvell Aktie: Der unentdeckte Gewinner im KI-Infrastruktur-Boom?

In den vergangenen Quartalen stand bei Investoren am Aktienmarkt vor allem die Suche nach Engpässen in der KI-Industrie im Mittelpunkt. Massenhafte Investitionen und ein enormes Gewinnwachstum der führenden Tech-Konzerne machen jede Ineffizienz in der Lieferkette zu einer potenziellen Goldgrube. Während die Bewertungen von GPU-Herstellern bereits explodiert sind und auch Speicherchip-Produzenten kräftig zulegen konnten, rücken nun neue Nadelöhre in den Fokus. Die Marvell Aktie steht dabei an der Schnittstelle zentraler Zukunftstechnologien und könnte für Anleger als spezialisierte Halbleiter Aktie zunehmend interessant werden.

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